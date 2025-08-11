El exparticipante del Desafío que ahora quiere ser predicador: cerró su página de Only Fans

El Desafío, reality show de competencia, ha catapultado a la fama a varios de sus participantes. Tal es el caso de Franqui Reyes, mejor conocido como Black, quien participó en la edición del año 2023. Su aspecto físico, especialmente su cuerpo atlético, cautivó y llamó la atención de cientos de colombianos en su momento. En una reciente entrevista con el programa La Red Caracol, el joven se confesó sobre el radical cambio que le dio a su vida al cerrar su página de Only Fans.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Black explicó que su participación en el programa llegó a ser abrumadora y, a raíz de esto, recibió toda clase de comentarios de sus seguidores. La gran mayoría eran halagos sobre su cuerpo. “Decían ‘me encanta tu cuerpo’, ‘pagaría por verte’”, y fue eso lo que lo impulsó a abrir un perfil en la mencionada plataforma. Incluso recibió propuestas de dinero y viajes.

Sin embargo, ese no era el camino que en realidad anhelaba, pues, según dijo, se dejó llevar por la presión social. “La verdad, no era algo que yo quería para mi vida, lo hice quizás por las personas, me lo pedían mucho (...). Yo reflejaba con mi cuerpo mucho morbo”.



Tras una revelación divina supo que debía cambiar el rumbo de su vida

Reyes mostró una postura religiosa y manifestó que se alejó del contenido para adultos porque quería reforzar su conexión espiritual con Dios. “Siempre he sido consciente sobre lo que está pasando en el mundo, sobre que Dios viene a juzgar al mundo por tanto pecado y por tanta maldad. Entonces, creo que ese estilo de vida no me va a ayudar a acercarme a Dios. Tengo que dejarlo a un lado para seguir el camino de Dios”.

Publicidad

De hecho, indicó que en enero de este año tuvo una revelación divina que fue el punto crítico que lo impulsó a tomar la gran decisión. En el sueño, veía cómo en medio de la tiniebla una luz en el cielo brillaba con fuerza y, más tarde, unas luces desde la tierra ascendían. Al despertarse sintió un enorme miedo, un gran dolor de cabeza y llegó a la conclusión de que era un aviso celestial “de parte de Dios, de que tengo que buscar más de él”.

Además, su temor lo llevó a pensar que su alma estaba condenada y fue por ello que acudió a un pastor en busca de ayuda. Este le aconsejó cambiar su estilo de vida y el joven no dudó en hacerle caso. No solo cerró su perfil de Only Fans, sino que también se propuso dejar de mostrar tanto su cuerpo en las redes sociales. Ahora opta por usar ropa un poco más ancha y que no sea tan reveladora.



Quiere formar una familia y ser predicador

De igual forma, el exparticipante del Desafío, quien cabe mencionar salió del programa por voluntad propia, resaltó que, si bien actualmente se encuentra soltero, a futuro quiere casarse y formar una familia “en el camino de Dios”. En adición, expresó que uno de sus mayores anhelos es ser predicador y por eso estudia la biblia, ayuna y va constantemente a la iglesia. “Quiero ser un instrumento poderoso en las manos de Dios y poder ayudar a muchas personas”.

Publicidad

Aunque de momento prefiere enfocarse más en su vida religiosa, tampoco ha dejado de lado el deporte. Actualmente es entrenador y está empezando con su propio emprendimiento de ropa deportiva.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL