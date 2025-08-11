Publicidad

Noticias Caracol En Vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así fue el momento en el que el féretro de Miguel Uribe Turbay ingresó al Congreso

Así fue el momento en el que el féretro de Miguel Uribe Turbay ingresó al Congreso

Los honores póstumos del senador comenzaron alrededor de las 3:00 p.m. para familiares, allegados y congresistas. Conozca los detalles.

Féretro de Miguel Uribe
El féretro de Miguel Uribe Turbay en la Cámara Ardiente.
Colprensa - Lina Gasca
Por: Laura Camila Ramos
|
Actualizado: agosto 11, 2025 10:02 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

En la tarde de este lunes, alredor de las 5:00 p. m., el silencio solemne se impuso en la salida de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Un coche fúnebre, escoltado bajo un riguroso dispositivo de seguridad, partió desde el centro médico transportando los restos del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El político, una de las figuras más visibles del Centro Democrático, perdió la vida tras un atentado ocurrido durante un acto de campaña en el barrio Modelia.

El vehículo se dirigió a la Funeraria Gaviria, donde se realizaron los arreglos finales antes de iniciar el traslado hacia el Capitolio Nacional. Fue allí, sobre las 9:00 p. m., cuando las primeras imágenes del féretro reposando en el Salón Elíptico comenzaron a circular. La cámara ardiente, instalada en ese espacio emblemático, se convirtió desde ese momento en el punto central de los homenajes nacionales.

El recibimiento en el Congreso fue profundamente emotivo. La ceremonia había sido oficialmente instalada a las 3:00 p. m., en un primer momento reservada para familiares, allegados y congresistas. Entre ellos, se encontraba la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, quien, junto a sus hijas, acompañó el ingreso del féretro hasta su ubicación final en el Salón Elíptico. El paso por los pasillos del Capitolio se dio en un ambiente cargado de respeto, silencio y recogimiento.

Este acto marcó el inicio de tres jornadas de tributo organizadas por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes. Durante estos días, el Congreso abrirá sus puertas para que colegas, líderes políticos y ciudadanos puedan despedirse y rendir homenaje a quien, para muchos, representó una esperanza de diálogo y unión en el país.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE
NOTICIAS CARACOL

