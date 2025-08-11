Justo en la nostalgia: Jonas Brothers y Demi Lovato juntos y cantando temas de Camp Rock

En medio del revuelo que ha causado el regreso de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis con 'Freakier Friday', causando una gran nostalgia en la generación de niños y jóvenes que creció viendo las grandes películas de Disney Channel a inicios de los 2000, los Jonas Brothers y Demi Lovato se unieron a esta ola de recuerdos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Joe, Nick y Kevin Jonas arrancaron la gira de conciertos Jonas20: 'Greetings from Your Hometown' por todo lo alto con su primera fecha en Nueva Jersey, específicamente en el escenario del MetLife Stadium. Además de causar furor con sus grandes éxitos de siempre, la banda de hermanos sorprendió al tener a Demi Lovato, otra gran estrella de Disney, como invitada en su concierto.



Demi Lovato fue la invitada al primer concierto de los Jonas Brothers

A través de redes sociales son virales los videos del primer concierto de los Jonas Brothers en New Jersey, especialmente los clips en los que muestran la intervención de Demi Lovato, quien recientemente se casó, en el escenario. Los miles de asistentes quedaron muy impactados cuando los hermanos les pidieron que le dieran la bienvenida a una especial invitada y Lovato apareció en el escenario.

El reencuentro no solo tiene un gran significado para los fanáticos de ambos por el sentido musical y la participación de todos en las famosas películas de Camp Rock de Disney Channel, sino también por los rumores a lo largo de los años sobre la mala relación con la que terminaron Joe Jonas y Demi Lovato, luego de terminar su noviazgo.

Publicidad

La comunidad que estuvo en el evento enloqueció al ver a los Jonas Brothers y Demi Lovato compartiendo escenario, además porque los artistas decidieron interpretar canciones icónicas de las películas de Camp Rock como 'This Is Me', 'Gotta Find You' y 'Wouldn’t Change a Thing'. La reunión no solo causó nostalgia, sino que demostró que toda enemistad quedó saldada y que los hermanos y la cantante se han reconciliado.

La velada musical fue una auténtica celebración repleta de sorpresas y colaboraciones inesperadas. Junto a la participación estelar de Demi Lovato, el público vibró con las actuaciones de Switchfoot, Jesse McCartney, Dean Lewis y un energético set de DJ a cargo de Marshmello. La encargada de abrir la noche fue la banda The All-American Rejects, que encendió el ánimo del público desde los primeros acordes.

Publicidad

El cierre, cargado de emotividad, llegó cuando Franklin Jonas —hermano menor de los integrantes del grupo y recordado por su aparición en Camp Rock 2— se unió en el escenario a sus hermanos para interpretar 'When You Look Me In the Eyes', regalando a los asistentes un momento íntimo y familiar que selló la noche con nostalgia y calidez.



¿Hay rumores de Camp Rock 3?

Disney+ ya ha confirmado oficialmente que Camp Rock 3 está en desarrollo, marcando el esperado regreso de esta saga musical quince años después de la última entrega. La producción está programada para arrancar su rodaje en verano de 2025, con miras a un posible estreno en 2026. Recientemente también han emocionado a los fans con el posible regreso de Miley Cyrus como Hannah Montana.

Encabezando el proyecto como productor ejecutivo está Tim Federle (High School Musical: The Musical: The Series), autor del guion será Eydie Faye (Fuller House, The Slumber Party), y la historia girará en torno a un concurso para descubrir el próximo gran talento musical como acto de apertura de una banda popular. Además, el personaje protagonista sería 'Sage', un nuevo talento en el universo Camp Rock.

La gran incógnita sigue siendo si regresarán Demi Lovato y los Jonas Brothers, pero este reencuentro en el MetLife ha aumentado los rumores sobre la participación de estos artistas en la cinta. Aunque aún no hay confirmación, ambos artistas han mostrado interés en aparecer, al menos en cameos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL