"Rechazo cualquier acto de violencia o venganza": María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, dio unas declaraciones este lunes a su llegada al Capitolio Nacional, donde el senador y precandidato presidencial será velado en el Salón Elíptico a partir de este lunes. "Rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel", afirmó Tarazona, en compañía de sus hijas momentos previos a ingresar al recinto. El velatorio de este lunes será solo para familiares y amigos, y al público se abrirá este martes en la mañana. Conmovida, Tarazona afirmó que "ojalá se haga justicia por una Colombia que merece vivir en paz".

Durante su declaración a los medios de comunicación, Tarazona le dio las gracias a los médicos en cabeza del doctor Fernando Hakim, el neurocirujano que lo atendió durante todo su proceso, y que "lucharon a la altura de Miguel". "Para el país se fue un hombre que soñaba con la paz y la unión de Colombia para que otros niños no vivan lo que está viviendo Alejandro (su hijo). (...) Sabemos que en el corazón de Miguel su lucha, y lo que el quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor", agregó al tiempo que señaló que "romper una familia es un acto horrible".

Colombia despertó este lunes con la noticia de la muerte del senador y precandidato presidencial, ocurrida durante la madrugada luego de 64 días en estado crítico por las graves heridas que sufrió en un atentado perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá. Antes de que la clínica Fundación Santa Fe lo confirmara, fue precisamente su esposa, María Claudia Tarazona, quien llevó la triste noticia al país en un emotivo mensaje en redes sociales en el que se despidió de él, agradeció por los años compartidos y prometió cuidar de sus hijos.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", escribió Tarazona en sus redes sociales, en donde agregó: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", junto con una foto de ambos. Uribe Turbay estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico. El sábado, la Santa Fe informó que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", dijo la Fundación en un parte médico hace dos días.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la candidatura del Centro Democrático.

"Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad", agregó en su mensaje su esposa, quien frecuentemente usó las redes sociales para informar de su estado de salud y pedir oraciones por su recuperación.

