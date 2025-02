Fredy Guarín casi sufre accidente mientras iba en bicicleta en Antioquia: detalló lo sucedido

El exfutbolista Fredy Guarín narró en sus redes sociales un angustioso momento que vivió en los últimos días, mientras montaba bicicleta por las vías del departamento de Antioquia. En su video, el deportista dejó una importante reflexión para los ciclistas y demás conductores para que cuiden sus vidas.

¿Qué le pasó a Fredy Guarín?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el exfutbolista detalló lo que le pasó mientras conducía, según su relato, por una de las vías del oriente antioqueño. El momento de angustia lo dejó marcado, pero afortunadamente salió ileso de lo sucedido.

(Lea también: Fredy Guarín: ¿por qué el exfutbolista recibió importante reconocimiento en Estados Unidos? )

Fredy Guarín ha encontrado en la bicicleta un refugio en medio de su recuperación del alcoholismo y en esta ocasión aprendió una nueva lección. "Iba en la bicicleta, haciendo una vueltica aquí en el Oriente y había trancón. Hay un carril, bien sea de motos o para las bicicletas, y había una camioneta que lo tapaba", empezó a contar.

Publicidad

Ante la imprudencia del conductor de la camioneta, que estaba bloqueando su carril, Fredy Guarín detalló que decidió bajarse de su vehículo de dos ruedas. "Con toda la calma decidí parar porque era una subida y esperar que avanzara el tráfico"; bajó el pie derecho de la cicla, pero inmediatamente los carros empezaron a moverse, así que decidió seguir su camino manejando la bicicleta.

Con el pie izquierdo asegurado a la cicla y el otro suelto, Guarín siguió manejando, pero entonces se cayó hacia el lado izquierdo, donde pasaban los carros. "Me caigo del lado que me había desenchoclado, obviamente el susto porque había carros al lado. El señor que estaba al lado en un microbús, al parecer no me vio, entonces el caso fue que en el momento que caigo, la fuerza me hizo salirme al lado de la llanta", agregó.

Publicidad

Aunque afortunadamente el tema no pasó a mayores, el deportista de 38 años contó que este momento de angustia lo hizo reflexionar sobre la reacción que tienen las personas en momentos de emergencia.

(Lea también: Fredy Guarín celebró ocho meses de sobriedad con sus tres hijos: "El tesoro más preciado" )

"Gracias a Dios todo está bien, el tema es que en ese momento [aparece] el otro yo, el egocentrismo, empieza a putear: 'esta camioneta por qué se paró allá, sabiendo que esta es la otra vía, el de la microbús por qué no frenó, por qué no me ayudó'. Empiezan miles de justificaciones y de buscar culpables", expresó.

En medio de eso, Fredy Guarín se levantó y empezó a caminar con la bicicleta, buscando el mejor lugar para seguir con su camino manejando el vehículo. Mientras caminaba y empezaba a pedalear nuevamente, su rabia se pasó y reflexionó sobre la manera en que reacciona cuando algo no sale como él esperaba.

Publicidad

La reflexión que el exfutbolista compartió con sus seguidores es que "hay que respirar, no buscar culpables, simplemente es enrollarse la lengua un ratico y salirse de ese espacio para respirar, pensar y salir para adelante".