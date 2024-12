Fredy Guarín celebró ocho meses de sobriedad con sus tres hijos: "El tesoro más preciado"

Fredy Guarín comparte orgulloso en sus redes sociales cada nuevo logro que alcanza en su lucha contra el alcoholismo. En las últimas horas, cumplió ocho meses de sobriedad y lo festejó en compañía de sus tres hijos.

Desde hace meses, el exfutbolista colombiano ha compartido con sus seguidores en redes sociales que decidió hacer un cambio en su vida, luego de asumir que tenía un problema con las bebidas alcohólicas que había afectado aspectos personales y profesionales de su entorno.

Luego de una emotiva entrevista con Los Informantes , en la que Guarín lloró contando los oscuros momentos que vivió, a pesar de su éxito internacional como futbolista, a causa de su adicción; ahora el deportista muestra una gran sonrisa al mostrar su recuperación.

El nuevo logro de Fredy Guarín

En sus historias de Instagram, Fredy Guarín compartió una tierna foto en la que está acompañado de sus tres hijos, Daniel, Danna y Jacobo, en la que sostiene un pequeño pastel. La celebración es porque el famoso completó ocho meses sobrio.

Fredy Guarín celebra 8 meses de sobriedad junto a sus hijos - Foto: @fguarin13

"Hoy me festejaron 8 meses de sobriedad, el tesoro más preciado de mi vida. Gracias Dios, gracias a mis hijos. Hijos amorosos, nobles y honestos, sigan ese camino que ahí iré rompiendo las ataduras que sean necesarias para que sigan caminando por valle de sombra", escribió el exfutbolista.

¿Quiénes son las mamás de los hijos de Fredy Guarín?

Fredy Guarín, a sus 38 años, tiene tres hijos fruto de dos relaciones diferentes. Daniel (17 años), Danna (11 años) y Jacobo (7 años) son los hijos que el exfutbolista de la Selección Colombia y Millonarios F. C. tuvo en pasadas relaciones que, desafortunadamente, no funcionaron para el boyacense, pero esto no lo ha alejado de sus herederos.

Daniel y Danna son fruto del amor que Guarín sostuvo con la reconocida modelo venezolana Andreina Fiallo, con quien estuvo casado por más 10 años y de quien se separó a causa de sus problemas con el alcohol .

En 2017, Sara Uribe y Fredy Guarín tuvieron a su hijo Jacobo, formando un hogar. Aunque la pareja había logrado superar las críticas y se mostraban públicamente como una familia estable y con mirada hacia el futuro, en el año 2020 anunciaron su separación.

El duro relato de Fredy Guarín

En medio de su entrevista con Los Informantes, Fredy Guarín contó que su adicción llegó al punto de pasar hasta 10 días borracho, algo que claramente arruinó su vida familiar. "Perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol, ya sentía que no había límites", aseguró.

Aunque sin notarlo estaba arruinando su vida, el futbolista en ese entonces se mentía a sí mismo, pensando que lo tenía controlado. "Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles". Todo esto lo llevó a estar a punto de perder la vida .