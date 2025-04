Fredy Guarín celebró con orgullo su primer año sobrio: "Le entregué el control de mi vida a Dios"

Una de las grandes figuras del fútbol colombiano es Fredy Guarín. El puertoboyacense brilló en algunos de los clubes más prestigiosos del mundo, aunque escondía detrás del éxito y la gloria una dura batalla contra el alcoholismo, una lucha que muchos deportistas viven en silencio.

Este Viernes Santo, el exfutbolista compartió en sus redes sociales con orgullo y alegría que cumplió un año de sobriedad, tras someterse a un proceso de recuperación, luego de que el alcohol afectara su vida personal y profesional durante varios años. Su testimonio se ha convertido en un poderoso mensaje de resiliencia y superación para quienes enfrentan problemas similares.

“Hoy hace un año me desperté con la firme decisión de cambiar mi vida y, aunque no ha sido para nada fácil, hoy celebro con mucho orgullo todo lo que me regala la recuperación. Ese día me rendí ante mi adicción, y le entregué el control de mi vida a Dios, que me fue guiando para tomar las decisiones adecuadas”, escribió el mediocampista en su cuenta de Instagram.

Y agregó que está viviendo “una vida digna” y ha logrado inspirar “a otros a encontrarle sentido a la vida”. La publicación está acompañada de una imagen del deportista sonriendo con un número 1 al lado.

Publicidad

Amigos, seguidores y otros deportistas han reaccionado a este logro de Guarín. Su publicación se ha llenado de elogios y felicitaciones por haberse sobrepuesto a esa adicción y recuperar su vida.

“El primero de muchos años, con toda”, “Felicitaciones, campeón”, “Dios te continúe fortaleciendo”, “Te admiro, eres un campeón de la vida. Mi sueño es verte jugar en Millonarios en plenas condiciones”, son algunos de los comentarios que han dejado internautas en la publicación del jugador.

Publicidad

¿Cómo tomó la decisión de entrar a rehabilitación?

Alejado totalmente de las canchas, Guarín regresó a Colombia luego de la pandemia. Jugaba en Millonarios hasta que un día se replicó un video en redes sociales donde se le veía alterado y en estado de embriaguez, peleando con algunos familiares. En poco tiempo el clip se viralizó y se encendió la polémica sobre las causas del comportamiento agresivo del hombre.

Este episodio de su vida le abrió los ojos finalmente y le mostró que tenía que aceptar que los excesos estaban acabando con su vida. Fue entonces cuando buscó a su profesora de infancia, Lily, quien trabaja en el centro de rehabilitación al que ingresó.

“Este es un propósito que Dios está poniendo en nosotros, que sé que va a llegar a muchos rincones del mundo, va a tocar muchos corazones y de seguro va a salvar vidas”, comentó el exfutbolista.

Publicidad

Fredy Guarín reveló sus problemas de adiccion con el alcohol y cómo ha sido su proceso de rehabilitación. @fguarin13

Proceso de rehabilitación de Fredy Guarín

Publicidad

Tras haber tocado fondo por el consumo de bebidas alcohólicas, Guarín, quien en una ocasión por poco se termina quitando la vida en medio de una borrachera, decidió buscar ayuda profesional para recuperar su vida.

La Fundación Caminando Hacia La Luz, entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios para la población en alto riesgo de consumo de sustancias y otras adicciones, fue el salvavidas que sacó al jugador de su naufragio. Guarín ingresó a este lugar por voluntad propia, con el firme propósito de superar su problema con el alcohol.

La entidad comparte una filosofía basada en el compromiso con la responsabilidad individual, la ayuda mutua y el esfuerzo personal, según se lee en su página web. Más de 16 profesionales en las áreas de psicología, trabajo social, psiquiatría, enfermería, medicina general y talleres componen la estructura funcional de la fundación.

Lily Rodríguez, psicóloga especialista en adicción que ha apoyado a Fredy Guarín en su proceso de rehabilitación, aseguró que en la fundación se maneja “un modelo de comunidad terapéutica en el cual el paciente dura cinco meses donde recibe todas las herramientas para su recuperación, enfocados en cinco etapas: adaptación, sensibilización, profundización, proyección y liderazgo”.

Publicidad

Fredy Guarín muestra cómo ha sido su proceso de rehabilitación Instagram: @fguarin13

El proceso de recuperación de Guarín ha sido una lucha constante y “él dispuso su vida, su corazón, su mente. Logró obtener la conciencia de la enfermedad, logró hacer rendición, que es muy importante. Contó con el apoyo de sus familiares más cercanos y su red de apoyo. Además, trabaja diariamente una metodología que se llama ‘Un día a la vez’ y ‘Solo por hoy’”, indicó Rodríguez.

Publicidad

Aunque el exfutbolista se encuentra sobrio y ha mejorado su calidad de vida, aseguró que hay cosas que definitivamente no se recuperan, como el tiempo, las oportunidades laborales, familiares y personales. Actualmente Guarín ya ha sentido los cambios que trae consigo la recuperación, entre ellos volver a hablar con su hija, con quien perdió el contacto por cuatro años , y el apoyo de su familia, que se muestra orgullosa del avance que ha tenido en su proceso de rehabilitación.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc