Una Navidad diferente: Fredy Guarín mostró cómo pasó Nochebuena y con quién la compartió

La Navidad es una época del año que destaca por su capacidad de reunir a las familias, creando momentos inolvidables. Un ejemplo inspirador es el de Fredy Guarín, quien, tras ocho meses de sobriedad, sigue mostrando con orgullo en sus redes sociales cada nuevo logro de su rehabilitación, incluyendo el valioso tiempo que ahora puede compartir con sus hijos.

Reconoció su problema de adicción

El exfutbolista colombiano, que estuvo en clubes de renombre como Boca Juniors, Inter de Milán, Shanghái Shenhua, entre otros, tuvo que tomar medidas drásticas en su vida al reconocer que tenía un problema con el alcohol, el cual afectaba tanto su ámbito personal como profesional.

En una entrevista con Los Informantes , Guarín, visiblemente conmovido, lloró al relatar los oscuros momentos que vivió tras alcanzar el éxito en su carrera deportiva. No obstante, con valentía y resiliencia, demostró cómo ha sido su proceso de recuperación.

¿Cómo pasó Fredy Guarín la Navidad?

A través de las redes sociales, Fredy Guarín ha compartido parte de su proceso de recuperación tras varios meses de sobriedad. Ha destacado la importancia de reunirse con sus tres hijos y la relación que está fortaleciendo con ellos.

Hace unos días, Fredy Guarín publicó en sus historias de Instagram una tierna foto en la que aparece acompañado de sus tres hijos, Daniel, Danna y Jacobo, sosteniendo un pequeño pastel.

"Hoy me festejaron 8 meses de sobriedad, el tesoro más preciado de mi vida. Gracias Dios, gracias a mis hijos. Hijos amorosos, nobles y honestos, sigan ese camino que ahí iré rompiendo las ataduras que sean necesarias para que sigan caminando por valle de sombra", escribió el exfutbolista.

De la misma manera, decidió publicar en sus redes sociales otra fotografía en víspera de Navidad junto a sus hijos. En sus historias, compartió una imagen con su hija Danna, quien, según afirmó Fredy Guarín en una conversación con su amiga y profesora Lily Esperanza Rodríguez, no hablaba ni veía a su hija desde hacía cuatro años.

“Otra prueba más de lo que hace la recuperación. Mi hija me habló justamente cuando cumplí 6 meses de sobriedad. Me emocioné tanto que no sabía qué hacer”, afirmó.

Emotivas fotografías de Fredy Guarín con sus hijos en Navidad Instagram: @fguarin13

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de Fredy Guarín?

Luego de un episodio de crisis en la vida de Fredy Guarín, en el que reconoció que su problema con el alcohol le estaba “fallando” tanto en sus responsabilidades laborales como familiares, y que, debido a ello, “perdí el objetivo de un hogar”, ahora lucha incansablemente por erradicar su adicción.

En sus redes sociales ha compartido los avances de su recuperación junto a su psicóloga y amiga Lily Rodríguez, quien hace parte de la Fundación Caminando Hacia La Luz, que ayuda a la población en alto riesgo de consumo de sustancias y otras adicciones.

Allí él reconoció que hay cosas que definitivamente no se recuperan, como el tiempo y las oportunidades laborales, familiares y personales. No obstante, trabaja para vivir en el presente e intentar recuperar esa parte de su vida.

“Este es un propósito que Dios está poniendo en nosotros, que sé que va a llegar a muchos rincones del mundo, va a tocar muchos corazones y de seguro va a salvar vidas”, comentó el exfutbolista.

La inspiradora historia de Fredy Guarín es un ejemplo de superación y resiliencia. Tras enfrentar y superar su adicción al alcohol, ahora espera poder ayudar a otros que padecen el mismo problema, demostrando que con valentía y apoyo de su familia es posible salir adelante.

