Fredy Guarín y sus conmovedores detalles de la lucha contra el alcohol: "Ya no puedo más"

Fredy Guarín, una de las grandes figuras del fútbol colombiano, brilló en algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. Sin embargo, detrás del éxito y la gloria, enfrentó una dura batalla contra el alcoholismo, una lucha que muchos deportistas viven en silencio.

Con el tiempo y con un apoyo fundamental, Fredy Guarín decidió hablar abiertamente sobre su proceso de recuperación, luego de que el alcohol afectara su vida personal y profesional. Su testimonio se ha convertido en un poderoso mensaje de resiliencia y superación para quienes enfrentan problemas similares.

“Fueron días pesados, me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado”, reveló el exfutbolista en Los Informantes.

En una entrevista con Día a Día de Caracol Televisión, Guarín estuvo acompañado por su psicóloga y amiga Lily Rodríguez, quien ha sido una pieza clave en su proceso de rehabilitación.