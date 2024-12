Fredy Guarín regresó a las canchas con Richard Ríos y Juanfer Quintero tras ocho meses de sobriedad

Fredy Guarín , conocido por su destacada carrera como centrocampista, ha vuelto a las canchas después de un periodo marcado por problemas personales. Recientemente, Guarín celebró ocho meses de sobriedad, un logro significativo en su lucha contra el alcoholismo, que compartió con sus seguidores en redes sociales.

En un partido amistoso, Guarín fue visto jugando junto a exfutbolistas como Giovanni Moreno y Choronta Restrepo, así como con los actuales jugadores del Palmeiras Richard Ríos y del Racing Juan Fernando Quintero . La publicación en Instagram que muestra una jugada culminando en gol ha alcanzado casi 100 mil visualizaciones, destacando el pase de Ríos, la magia de Moreno, y la combinación entre Restrepo, Guarín, y Quintero, finalizando con un gol de Maximiliano Restrepo, un joven futbolista en formación.

Una carrera destacada

Fredy Guarín inició su carrera en Envigado FC y rápidamente se destacó en clubes europeos como el FC Porto, donde ganó la Europa League en 2011, y el Inter de Milán. También jugó en China y Brasil, y representó a Colombia en la Copa América 2011 y en el Mundial de 2014. Su talento lo convirtieron en una figura reconocida del fútbol internacional.

Su último equipo profesional fue Millonarios en 2021. Sin embargo, tras su retiro, Guarín fue noticia por sus escándalos y problemas con el alcohol, que afectaron su vida personal y profesional.

La lucha contra las adicciones

En una reciente entrevista con Los Informantes , Fredy Guarín compartió los difíciles momentos que enfrentó antes de superar sus adicciones. Debutó como profesional a los 16 años y desde entonces tuvo una carrera llena de éxitos. Se destacó en la selección Colombia, siendo internacional en 56 ocasiones y formando parte de las convocatorias por cerca de una década. También jugó en clubes históricos como Boca Juniors, Porto e Inter de Milán, donde experimentó la fama, el dinero y las fiestas.

Entre lágrimas, Fredy Guarín habló sobre su difícil batalla contra el alcohol Los Informantes

Los primeros excesos

Los excesos comenzaron durante su estancia en Italia. “Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles”, relató Guarín.

El punto de quiebre

A pesar de que su estilo de vida ya le había pasado factura, fichó por un equipo chino y llevó sus límites aún más lejos. “En China sí supe lo que era el alcohol de verdad, desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol. Descansaba un poco, entreno y alcohol y así era todos los días”, confesó en el informativo de Caracol Televisión.

Regresó a Sudamérica, donde los buenos resultados en el campo alimentaron su creencia de que todo estaba bajo control. Sin embargo, se separó por segunda vez y reconoció que podía consumir hasta 70 cervezas en una noche. Durante la pandemia, tocó fondo. “Me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado”, añadió.

Un nuevo comienzo

En Los Informantes también reveló: “Sabía que en cualquier borrachera me iba a morir. Yo llegaba a ese punto en el que no me importara nada para poder hacerme daño”. Volvió a Colombia y fue noticia por un video donde se le ve esposado, borracho y ensangrentado.

Exfutbolista Fredy Guarín celebra graduación de reeducado de la fundación @fguarin13

Aceptó que tenía un problema de adicción y, junto a la profesora Liliana Rodríguez, comenzó su camino hacia la recuperación.

Hace varios meses, la vida del exfutbolista cambió por completo. Ahora vive en Envigado, cuida de su familia y está pendiente de su hogar, mientras lleva una vida de sobriedad.