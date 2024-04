Golpearon a Karol G en la cara durante un concierto en Chile: su reacción quedó en video

Karol G sigue siendo un éxito internacional con su gira Mañana Será Bonito Tour que recientemente pasó por Chile; sin embargo, en una de las tres noches la artista sufrió un incidente que quedó grabado en video y que genera diversas reacciones en redes sociales.

Mientras la artista paisa interpretaba una de sus canciones ante miles de asistentes en el Estadio Nacional de Chile, desde el público arrojaron un objeto que golpeó a la cantante en la cara. A pesar de las recomendaciones de no lanzar cosas a los artistas en este tipo de eventos, algunos fanáticos no tienen precaución y suceden este tipo de cosas.

Por fortuna, Karol G alcanzó a colocar su mano en su cara para que el golpe no fuera tan fuerte. Por lo que se ve en el video, a la paisa le lanzaron unas gafas desde la zona del público con la intención de que se las colocara, pero ella las dejó caer al suelo.

Karol G continuó con su presentación en Chile, pero le lanzó una mirada de desaprobación a la fanática que lanzó el objeto. Aunque no se molestó, La Bichota demostró con su actitud que no está de acuerdo con que sus fanáticos no tengan precaución a la hora de lanzarle cosas al escenario.

En redes sociales, los seguidores de Karol G resaltan la actitud de la paisa ante el inconveniente, siguiendo con su presentación, y critican a los asistentes por este tipo de actitudes.

"La gente y sus imprudencias que falta de respeto", "Demostró que sí es educada y paciente, no como otros cantantes que explotan a tirar las cosas", "A veces nosotros los fan no sabemos dimercionar el daño que podemos hacer a nuestra celebridad favorita", "No falta el gamín", se lee en diferentes comentarios.

Karol G, artista confirmada para Rock in Río 2024, en Brasil

Rock in Río es el festival de música más importante de Brasil y para este año, en su edición número 40, tendrá a la primera artista de habla hispana, se trata de Karol G.

El festival que se llevará a cabo los días 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22 de septiembre en la ciudad del rock, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, anunció en las últimas horas el cartel completo de artistas con el que contará este año.

Karol G será co-estelar en el Palco Mundo del festival, compartiendo este importante momento con la artista internacional Katy Perry. Según el anuncio oficial de Rock in Río, la presentación de La Bichota colombiana será el 20 de septiembre, quinto día del festival musical.