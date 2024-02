Grammy 2024: así brilló Colombia en una noche inolvidable, en Los Ángeles

La edición 66 de los Grammy 2024 dejó muchos momentos para recordar en la industria musical. En Colombia, especialmente, hay felicidad por el triunfo de Karol G, Juanes y el dúo de música infantil 123 Andrés, quienes dejaron en alto el nombre de nuestro país en medio de la gala.

El evento se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y, así como varios artistas colombianos, grandes talentos a nivel internacional brillaron en una ceremonia que anualmente celebra el impacto de la música en el mundo.

"¡Que viva Colombia!", expresó Maluma al presentar al ganador en la categoría mejor álbum de música urbana y anunciar que quien se quedaba con el premio era su colega y connacional Karol G. Esto lo hizo minutos después de que él no alcanzará a ganar el premio a mejor álbum latino, al que estaba nominado .

Las palabras de Karol G al recibir su primer Grammy se hicieron virales y motivo de orgullo para millones de colombianos. "Hola, soy Karol G y vengo de Medellín, Colombia. Esta es mi primera vez en los Grammy y es la primera vez que sostengo mi propio Grammy".

Publicidad

Mañana será bonito es el álbum que hizo ganadora a la colombiana, el mismo que en noviembre del año pasado también la hizo ganadora de tres Grammy Latino.

La celebración de los colombianos no se quedó ahí, pues Juanes también se alzó con un gramófono con su álbum Vida cotidiana. El paisa compartió el premio con la mexicana Natalia Lafourcade en la categoría a mejor álbum rock latino o alternativo.

Juanes recibió su cuarto Grammy anglo y rompió un importante récord al convertirse en el colombiano con más gramófonos, esto luego de que tuviera, por varios años, un empate con Shakira con tres Grammy cada uno.

Publicidad

Por otro lado, en la categoría de mejor álbum de música infantil también ganó Colombia. El triunfo fue 123 Andrés, un dúo colombiano conformado por Andrés Salguero y Christina Sanabria.

Más allá de la representación colombiana, en los Grammy 2024 otra gran sorpresa fue la presencia de la artista Céline Dion, quien en los últimos meses generó preocupación con sus complicaciones de salud . La famosa fue la encarga de entregar el premio más esperado de la noche, en la categoría a mejor álbum del año.

Precisamente, ese esperado premio se lo llevó Taylor Swift. Su álbum Midnights ganó este año en esa categoría, en la cual la artista ya ha triunfado anteriormente con sus discos Fearless (2010), 1989 (2016) y Folklore (2020). Así, se convirtió en la artista que más veces ha ganado el premio, superando a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

En medio de la celebración sorprendió a sus fanáticos anunciando que lanzará su próximo álbum llamado The tortured poets department el próximo 19 de abril.

Publicidad

Billie Eilish, la joven cantante de 22 años, se llevó dos gramófonos en las categorías canción del año y mejor canción escrita para una película. Estos premios los recibió por el tema What Was I Made For, que hace parte de la banda sonora de Barbie.

Otra estrella que brilló fue Miley Cyrus, quien recibió por primera vez dos premios Grammy. Tras 16 años de carrera, la estadounidense levantó los Grammy por grabación del año y mejor interpretación pop solista por su canción Flowers.