Grupo Frontera devela los secretos de (Entre paréntesis), su colaboración con Shakira

Tras su paso por Bogotá, la agrupación de regional mexicano Grupo Frontera reveló cómo fue trabajar con Shakira en su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran, el cual ha alcanzado récords mundiales a solo una semana de su lanzamiento oficial al mercado.



Grupo Frontera, una banda originaria de Texas, Estados Unidos, definió a la cantante colombiana Shakira como una trabajadora incansable.

"Ella estaba al frente en la computadora arreglando el sonido y nosotros atrás, viéndola trabajar. Ella se volteaba y decía: 'Muchachos, cómo ven'", describió Julián Peña, integrante del Grupo Frontera, quien admitió que al ver el interés de la artista por la producción de la colaboración preferían no interrumpirla.

Antes del lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, Shakira había confesado que el proceso creativo del tema (Entre paréntesis) había culminado con una de las mejores sesiones de grabación en estudio que ha tenido durante su carrera musical.

"Trabajar con Grupo Frontera, ver y sentir en carne propia la energía tan pura y genuina de una banda como ellos", destacó Shakira.

Los miembros de Grupo Frontera también han trabajado de la mano de otros artistas colombianos, puesto que durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2024 salieron al escenario con Morat para cantar su nuevo tema musical juntos.

Se rumora que la canción se titula Faltas tú. Sin embargo, aún no hay una confirmación oficial por parte de los artistas.



Letra completa de (Entre paréntesis), canción de Shakira y Grupo Frontera

Dime que te pasó porque te noto fría

tus besos ya no saben a lo que sabían

Sigues durmiendo en mi cama

Pero la siento vacía

Dime que pasó, ya no eres el de antes

Parece que esto para ti no es importante

Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Antes venías sin llamarte

Ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Tu boca me niega lo que dice tu mirada

Tus manos no calientan cuando me tocas la piel

Esa manera de besar no sabe a nada

El que te abraza soy yo, pero estás pensando en él

Y tú uh uh uh ya lo diste por perdido

Solo sé sincero, te lo pido

Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos

Me está doliendo y tú no sabes cuánto

Por culpa tuya se congeló el cuarto

Cada palabra me hiere

No creo que me recupere

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Antes venías sin llamarte

Y ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis