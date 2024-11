Guajira, del Desafío, sufrió parálisis en la cara y preocupó a sus seguidores: "Un hormigueo"

La ganadora del Desafío XX , Kelly Ríos, más conocida como Guajira, preocupó a su millón de seguidores en Instagram al revelar que, de un día para otro, amaneció con una parte de la cara paralizada. Después de varios minutos, la deportista reapareció para contar cómo avanza su situación.

¿Qué le pasó a Guajira?

A través de su canal de difusión de Instagram, Guajira alertó a sus seguidores sobre esta complicada situación que le generó momentos de angustia. La desafiante detalló que la noche anterior sintió un hormigueo en la cara, pero no pensó que fuera tan grave.

"Amanecí con un ladito de mi cara paralizado", escribió la mujer y agregó una imagen en la que se tapaba parte de la cara y agregó que "me empezó un hormigueo ayer por la noche ... y ahora sonrío extraño".

A pesar de la preocupación, Guajira trató de tomar la situación con calma y risas, señalando que cuando sonreía o hacía gestos se veía graciosa. "Me da risa, pero estoy llorando. O sea me río de mí, pero no entiendo nada".

Los mensajes de la desafiante, que fue finalista del Desafío The Box 2023 y ganó el Desafío XX junto a Kevyn Rúa, alertaron a todos sus seguidores, quienes quedaron preocupados porque después de eso duró varias horas sin reportarse.

Guajira explica cómo avanza su parálisis en la cara

Tras dejar preocupados a los internautas, Guajira reapareció al día siguiente, señalando que muchas personas le habían dejado mensajes muy angustiados por ella. La figura agradeció a todos aquellos que quedaron pendientes de su estado de salud.

Finalmente, Guajira reveló que acudió al médico y ya se encontraba en recuperación. "Estoy mejor. No fue "tan grave" porque no perdí tanta movilidad. Fue parcial, en un cuarto de la cara nada más", contó.

La desafiante invitó a sus seguidores a cuidarse, pero no dio más detalles sobre lo que le sucedió; sin embargo, la nueva actualización de la famosa sí calmó los ánimos de quienes están atentos a su vida.

Por otro lado, la mujer retomó sus publicaciones en redes sociales con normalidad, lo que dio a entender a los usuarios de la plataforma que el problema de salud ya fue superado.