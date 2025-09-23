En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
DONALD TRUMP
ASAMBLEA ONU
VALERIA AFANADOR
DT DE SANTA FE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Hija de Bruce Willis reveló primera foto del actor desde casa de reposo

Hija de Bruce Willis reveló primera foto del actor desde casa de reposo

Después de que se confirmara que el actor está en una casa de reposo, se conoció su primera foto en el lugar.

Por: María Paula González
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Bruce Willis
Primera imagen de Bruce Willis desde casa de reposo -
Fotos: Redes sociales / AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad