Hija de Bruce Willis reveló primera foto del actor desde casa de reposo

Una nueva y emotiva imagen de Bruce Willis ha conmovido las redes sociales. La fotografía, compartida por su hija Scout Willis, se ha vuelto viral y muestra al legendario actor disfrutando de un tierno momento familiar junto a sus hijas, Scout y Tallulah.



La nueva foto de Bruce Willis

La imagen, que formaba parte de un carrusel en la cuenta de Instagram de Scout, fue publicada con el título: "Noticias tardías de un verano de maravilla". En ella, se ve a un sonriente Bruce abrazando cariñosamente a sus dos hijas mayores. Los tres están sentados en una silla de mimbre, lo que sugiere un ambiente relajado y soleado de terraza.

La foto, que captura la calidez del momento, contrasta con la reciente noticia sobre la salud de Willis. Hace solo un mes, su esposa, Emma Heming, confirmó en una entrevista que el actor había sido trasladado a un centro de cuidado especializado, donde recibe supervisión las 24 horas del día.

Aunque la foto de la familia Willis es la única en la que aparece el actor de 70 años dentro del carrusel de imágenes, el resto de las publicaciones de Scout muestran otros momentos de su verano. Esta serie de recuerdos visuales ha sido un bálsamo para los seguidores del actor, quienes han expresado su cariño y apoyo a la familia a través de las redes sociales.



La publicación de Scout no solo sirve como un recordatorio del verano, sino que también ofrece un vistazo a la vida de Bruce Willis, permitiendo a sus seguidores ver un lado más íntimo y personal del actor, quien se retiró del mundo de la actuación a causa de la demencia frontotemporal que padece.

¿Por qué Bruce Willis está en un lugar de reposo?

La noticia fue una sorpresa total para los seguidores de Willis, puesto que hace tan solo unos días atrás, la misma Emma Heming había dicho en otra entrevista que, aunque la demencia seguía avanzando, el actor se encontraba bien de salud. “Él todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla”, había dicho la esposa de Bruce días atrás.

La mujer confirmó que en la actualidad, Bruce Willis ya no vive con ella y sus hijas en su casa familiar, sino que permanece en un centro de cuidados especiales, donde ellas suelen visitarlo. Agregó que el actor siempre quiso lo mejor para ella y sus hijas y que, seguramente, él también habría tomado la determinación si estuviera consciente de su situación.

"Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad", detalló y agregó que las niñas también disfrutan los momentos que comparten con él en medio de las visitas. "Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana. El cerebro lo está abandonando. El lenguaje se va".

En medio de la conversación, la mujer también recordó cuál fue una de las primeras señales que les indicó que algo no estaba bien con el actor. "Para alguien tan conversador y participativo, empezó a volverse más callado. En las reuniones familiares, simplemente parecía derretirse un poco, más frío, más distante. No era el Bruce cálido y afectuoso de siempre, y eso fue alarmante".



¿Quién es Bruce Willis?

Bruce Willis es recordado por haber redefinido el cine de acción en los años 80 con su papel de John McClane en 'Die Hard' (1988), saga que lo catapultó como un héroe atípico: vulnerable, sarcástico y humano, muy distinto a los personajes invencibles de la época. Su filmografía incluye más de 70 títulos, entre ellos clásicos como 'Pulp Fiction' (1994), 'El sexto sentido' (1999), '12 Monos' (1995) y 'Armageddon' (1998).

Ganador de un Globo de Oro y dos premios Emmy, Willis construyó una trayectoria que trascendió géneros, combinando acción, comedia y drama con igual éxito. Su retiro oficial de la actuación en 2022 fue recibido con una oleada de mensajes de apoyo de colegas y fanáticos en todo el mundo.

