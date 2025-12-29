Canciones que cumplieron una década en este 2025

El 2025 fue un año lleno de música; hay canciones que en el radar de los melómanos y fanáticos musicales sienten que algunas canciones 'parece que fueron lanzadas ayer', pero que realmente este año cumplieron una década.



Las canciones que cumplieron 10 años este año

El olimpo del pop y el R&B

"Hello" – Adele: El regreso que rompió internet. En 2015, Adele demostró que el talento vocal puro aún podía detener el mundo. Diez años después, ese "Hello" sigue siendo el estándar de la balada de estadios. "Can't Feel My Face" – The Weeknd: Producida por Max Martin, esta joya catapultó a Abel Tesfaye de ser un artista de culto en SoundCloud a ser el heredero de Michael Jackson. "Uptown Funk" – Mark Ronson ft. Bruno Mars: Aunque técnicamente salió a finales de 2014, fue la canción que definió todo el 2015. Es, posiblemente, el tema más "omnipresente" de la década. "Sorry" – Justin Bieber: Parte del álbum Purpose, esta canción (junto a "What Do You Mean?") completó la redención pública de Bieber, abrazando sonidos electrónicos maduros. "Thinking Out Loud" – Ed Sheeran: Se convirtió en la canción oficial de todas las bodas del mundo desde entonces. Una balada atemporal.

La revolución electrónica (EDM y Tropical)

"Lean On" – Major Lazer & DJ Snake ft. MØ: Cambió el sonido del EDM, alejándolo de los ruidos agresivos y acercándolo a ritmos globales y playeros. "Where Are Ü Now" – Jack Ü (Skrillex & Diplo) ft. Justin Bieber: El momento en que el dubstep murió para dar paso al "pop electrónico" sofisticado. "How Deep Is Your Love" – Calvin Harris & Disciples: La prueba de que Calvin Harris sabía leer la pista de baile mejor que nadie. "Firestone" – Kygo ft. Conrad Sewell: El nacimiento oficial del Tropical House como fenómeno comercial. "Sugar" – Robin Schulz ft. Francesco Yates: Un éxito que dominó las terrazas y clubes de todo el mundo.

El despertar del movimiento urbano

"El Perdón" – Nicky Jam & Enrique Iglesias: Marcó el inicio de la "segunda era dorada" del reggaetón, llevando el género a mercados donde antes no entraba. "Ginza" – J Balvin: "Si necesitas reggaetón, dale". Con esta frase, Balvin globalizó la estética urbana de Medellín. "Hotline Bling" – Drake: Más que una canción, fue el primer gran meme musical interactivo de la era moderna. "Borro Cassette" – Maluma: Consolidó al "Pretty Boy" como un ídolo de masas capaz de mezclar pop con esencia urbana. "La Gozadera" – Gente de Zona ft. Marc Anthony: El himno de la unidad latina que no ha faltado en una sola fiesta en diez años.

Himnos de pantalla y estadio

"See You Again" – Wiz Khalifa ft. Charlie Puth: El emotivo adiós a Paul Walker que se convirtió en uno de los videos más vistos de la historia de YouTube. "Love Me Like You Do" – Ellie Goulding: El éxito de la banda sonora de Cincuenta sombras de Grey que elevó el synth-pop a niveles épicos. "Sugar" – Maroon 5: Un video viral y una melodía funk-pop que aún suena fresca en cualquier radio. "Take Me To Church" – Hozier: Un éxito de combustión lenta que en 2015 alcanzó su pico máximo de influencia cultural. "Bad Blood" (Remix) – Taylor Swift ft. Kendrick Lamar: El video que definió la era de los "squads" de celebridades en Hollywood.

Joyas del rock, indie y alternativo

"The Less I Know The Better" – Tame Impala: El himno psicodélico que definió a toda una generación en redes sociales (especialmente TikTok años después). "Shut Up and Dance" – Walk The Moon: El "one-hit wonder" perfecto que rescató el sonido ochentero para los millennials. "Renegades" – X Ambassadors: El estandarte del indie-rock comercial que dominó la publicidad y la radio. "Adventure of a Lifetime" – Coldplay: Chris Martin y compañía abrazando el funk y la alegría en una etapa llena de color. "Stressed Out" – Twenty One Pilots: El grito de ansiedad millennial que se volvió un éxito masivo a finales de año.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.