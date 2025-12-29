Beyoncé se convierte en la quinta artista musical en obtener el título de multimillonaria

En un hito que redefine los límites del éxito en la industria del entretenimiento, la superestrella global Beyoncé ha alcanzado oficialmente el estatus de multimillonaria, según la prestigiosa lista compilada por la revista Forbes. Este logro no solo marca la culminación de una carrera de décadas, sino que la posiciona como una de las figuras más influyentes y económicamente poderosas del planeta en este 2025.

Con este reconocimiento, Beyoncé se convierte en la quinta artista musical en la historia en sumarse a este selecto club de las diez cifras, consolidando un imperio que trasciende los escenarios para abarcar la producción cinematográfica, los negocios estratégicos y una gestión independiente sin precedentes.



¿Por qué Beyoncé recibió el título de multimillonaria?

El ascenso de Beyoncé a la cima financiera no es producto del azar, sino de una estrategia de diversificación y control creativo total que comenzó a gestarse hace años. Hay varios pilares fundamentales explican su fortuna actual:

1. El fenómeno de "Cowboy Carter" y el dominio del Country

Su incursión en el género country con el álbum de 2024, Cowboy Carter, fue el catalizador final para alcanzar este nuevo estatus. La gira homónima hizo historia al recaudar 407.6 millones de dólares tras vender 1.6 millones de entradas en solo 32 fechas.



De acuerdo con Billboard Boxscore, este tour se convirtió en la gira de música country más exitosa de todos los tiempos, marcando un récord sin precedentes para el género. Además de la venta de boletos, se estima que la artista generó otros 50 millones de dólares solo en venta de mercancía durante estos conciertos.



2. El legado del "Renaissance World Tour"

Antes del éxito de Cowboy Carter, Beyoncé ya había roto esquemas con su gira de 2023 basada en el álbum Renaissance. Este tour recaudó aproximadamente 579.8 millones de dólares, posicionándose como una de las giras más lucrativas de la historia. El éxito se extendió a la gran pantalla con el documental Renaissance: A film by Beyoncé, que recaudó 21 millones de dólares solo en su semana de estreno.

3. Parkwood Entertainment

Un factor determinante fue la fundación de su casa productora, Parkwood Entertainment, en 2010. Al dejar de ser representada por su padre y tomar las riendas de su propia empresa, Beyoncé obtuvo control creativo total e independencia empresarial. Gracias a esta estructura, supervisa y produce toda su música, documentales y conciertos, lo que permite que las ganancias reditúen directamente en ella, monetizando su talento más allá de los derechos de autor básicos.

Así las cosas, entre sus ingresos históricos destacan los 60 millones de dólares recibidos por Netflix por el documental Homecoming y acuerdos comerciales significativos. Solo en 2025, Forbes estima que Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos, gracias a la combinación de sus giras, su catálogo musical, patrocinios y eventos como su actuación en el entretiempo de la NFL durante la Navidad.



¿Qué otros artistas son multimillonarios?

Beyoncé no está sola en la cima de la pirámide financiera de la música. Al alcanzar este hito, se une a un grupo extremadamente reducido de colegas que han logrado cruzar el umbral de las "tres comas". Los otros cuatro artistas que ostentan este título son:



Jay-Z: El rapero y empresario, quien además es esposo de Beyoncé, fue uno de los pioneros en alcanzar este estatus mediante una combinación de música y negocios exitosos.

El rapero y empresario, quien además es esposo de Beyoncé, fue uno de los pioneros en alcanzar este estatus mediante una combinación de música y negocios exitosos. Taylor Swift : Considerada, junto a Beyoncé, como uno de los mayores íconos de la cultura pop actual, Swift también ha expandido su estatus de multimillonaria gracias a sus giras globales masivas.

Considerada, junto a Beyoncé, como uno de los mayores íconos de la cultura pop actual, Swift también ha expandido su estatus de multimillonaria gracias a sus giras globales masivas. Rihanna : La cantante y empresaria de Barbados ha cimentado su fortuna no solo a través de la música, sino principalmente por su éxito en la industria de la belleza y la moda.

La cantante y empresaria de Barbados ha cimentado su fortuna no solo a través de la música, sino principalmente por su éxito en la industria de la belleza y la moda. Bruce Springsteen: El legendario "The Boss" es otro de los integrantes de esta lista de élite, destacando por su longevidad y éxito constante en la industria.

