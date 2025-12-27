Expresentadora de Noticias Caracol ahora viaja por el mundo enseñando yoga

Publicidad
Viviana Dávila hace algunos años fue una de las presentadoras más reconocidas y queridas de Show Caracol; sin embargo, hoy en día su vida es completamente diferente al ajetreo del periodismo y la televisión, pero también registrada ante las cámaras en sus redes sociales.
A través de sus redes sociales, Dávila ha compartido su proceso para pasar de periodista en Colombia a coach de yoga por el mundo. Todo inició por una incomodidad personal y hasta por temas de salud que la llevó a tomar una decisión difícil, abandonar una exitosa carrera con un rumbo incierto.
Dávila ha detallado en sus plataformas el motivo por el que decidió dejar de lado el periodismo y su vida en Colombia. "Durante años trabajé como periodista y presentadora de televisión. Después de la agotación, tuve que mirar más profundamente para curar mi ansiedad crónica, endometriosis y PCOS".
La caleña compartió un video en el que recordaba algunos de esos momentos como presentadora de Show Caracol, un logro que para muchas personas significaba llegar muy alto en su vida profesional. Sin embargo, internamente la periodista no se sentía del todo satisfecha o feliz.
Detalló que empezó a sentirse agotada en exceso y empezó a reflejarse en problemas de salud. "Quería sentirme viva de nuevo, pero no tenía idea de dónde comenzar. Dejé de tomar medicamentos y renuncié a mi trabajo, dejé mi casa en Colombia y empecé a explorar maneras de volver a conectar conmigo misma".
En las imágenes compartidas por Dávila se puede ver que no fue una decisión sencilla, además porque muchas personas no lograban entender por qué renunciar a un 'trabajo soñado' por algo incierto. Ella detalló que, aunque también le preocupaba estarse equivocando, sentía que tenía que seguir ese camino.
Empezó a explorar el yoga y la meditación y otras actividades que la llevaron a conectar con su interior, esto mientras aprendía de maestros alrededor del mundo. De esta manera ella misma se convirtió en una mentora para otras mujeres.
"Muchos giros después, he creado una vida más simple, más presente junto al océano. Ahora lo que me ilumina es apoyar a otras mujeres caminando por su propio camino de vuelta a ellas mismas. Viajo, enseño yoga, y sigo encontrando pequeñas maneras de cambiar el guión de la vida para poder disfrutarlo plenamente".
La expresentadora resaltó que su vida "La libertad no es renunciar a tu trabajo o mudarte a otro país, es la presencia que tienes en cada momento. Cuando bajas el rito lo suficiente y escuchas a tu cuerpo, honras tus necesidades y confías en tu próximo paso".
Dávila resaltó que "mi historia tiene muchos capítulos. Así que los invito a que me acompañen en este viaje para crecer juntos y seguir aprendiendo a bailar con lo bueno, lo malo y todo lo demás".
Su nombre cobró relevancia nacional en 2014, cuando su participación en el Concurso Nacional de Belleza la situó en el epicentro del entretenimiento colombiano, compartiendo escenario con figuras de la talla de Ariadna Gutiérrez. Esto fue el trampolín hacia su verdadera vocación: la comunicación social.
En 2015, su ingreso a Caracol Televisión marcó el inicio de una carrera sólida; aunque sus primeros pasos fueron en la sección de entretenimiento, su capacidad analítica y dominio del directo le permitieron romper el molde. Viviana demostró que la versatilidad es el activo más valioso de un periodista digital y televisivo, logrando una transición orgánica hacia la presentación de noticias de actualidad y hechos coyunturales.
Hoy se ha consolidado como una creadora digital influyente. Su trayectoria refleja una metamorfosis profesional admirable: de ser una candidata al título de la mujer más bella del país y periodista a una mentira de una vida en paz.
