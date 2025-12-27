Expresentadora de Noticias Caracol ahora viaja por el mundo enseñando yoga

Viviana Dávila hace algunos años fue una de las presentadoras más reconocidas y queridas de Show Caracol; sin embargo, hoy en día su vida es completamente diferente al ajetreo del periodismo y la televisión, pero también registrada ante las cámaras en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, Dávila ha compartido su proceso para pasar de periodista en Colombia a coach de yoga por el mundo. Todo inició por una incomodidad personal y hasta por temas de salud que la llevó a tomar una decisión difícil, abandonar una exitosa carrera con un rumbo incierto.



¿Qué pasó con la presentadora Viviana Dávila?

Dávila ha detallado en sus plataformas el motivo por el que decidió dejar de lado el periodismo y su vida en Colombia. "Durante años trabajé como periodista y presentadora de televisión. Después de la agotación, tuve que mirar más profundamente para curar mi ansiedad crónica, endometriosis y PCOS".

La caleña compartió un video en el que recordaba algunos de esos momentos como presentadora de Show Caracol, un logro que para muchas personas significaba llegar muy alto en su vida profesional. Sin embargo, internamente la periodista no se sentía del todo satisfecha o feliz.



Detalló que empezó a sentirse agotada en exceso y empezó a reflejarse en problemas de salud. "Quería sentirme viva de nuevo, pero no tenía idea de dónde comenzar. Dejé de tomar medicamentos y renuncié a mi trabajo, dejé mi casa en Colombia y empecé a explorar maneras de volver a conectar conmigo misma".



En las imágenes compartidas por Dávila se puede ver que no fue una decisión sencilla, además porque muchas personas no lograban entender por qué renunciar a un 'trabajo soñado' por algo incierto. Ella detalló que, aunque también le preocupaba estarse equivocando, sentía que tenía que seguir ese camino.

Empezó a explorar el yoga y la meditación y otras actividades que la llevaron a conectar con su interior, esto mientras aprendía de maestros alrededor del mundo. De esta manera ella misma se convirtió en una mentora para otras mujeres.

"Muchos giros después, he creado una vida más simple, más presente junto al océano. Ahora lo que me ilumina es apoyar a otras mujeres caminando por su propio camino de vuelta a ellas mismas. Viajo, enseño yoga, y sigo encontrando pequeñas maneras de cambiar el guión de la vida para poder disfrutarlo plenamente".

