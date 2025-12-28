En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Editores de Wikipedia lanzaron 'Netflix' gratuito con más de 4.000 películas

Editores de Wikipedia lanzaron 'Netflix' gratuito con más de 4.000 películas

La plataforma de streaming promete ser ideal para los fanáticos del cine clásico y gratis.

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de dic, 2025
WikiFlix
Foto: WikiFlix

