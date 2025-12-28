Editores de Wikipedia lanzaron 'Netflix' gratuito con más de 4.000 películas

En un panorama digital donde el emporio de Netflix continúa expandiéndose, recientemente marcado por la adquisición de Warner Bros, los usuarios se enfrentan a un escenario de costos crecientes y limitaciones en las suscripciones. Ante esta realidad, ha surgido una alternativa disruptiva que busca democratizar el acceso a la cultura cinematográfica: WikiFlix.

Esta herramienta, diseñada y mantenida por editores de Wikipedia, se presenta como un "Netflix gratuito" que ya alberga más de 4.000 títulos bajo una filosofía de acceso libre y cultura abierta.



¿Qué es WikiFlix y cómo opera?

WikiFlix es una interfaz personalizada orientada a la exploración, búsqueda y visualización de obras cinematográficas, así como a la consulta de sus metadatos. Esto significa que, además de ver las películas, los usuarios pueden acceder a información técnica detallada, como el elenco, el equipo de producción y otros datos de interés.

La plataforma se define como un archivo digital que organiza miles de producciones bajo un modelo de acceso legal y gratuito, ya que su biblioteca se compone exclusivamente de obras que pertenecen al dominio público. Además, la interfaz promete ser sencilla para todos los usuarios debido a similitud con Netflix, HBO o Disney+ en la distribución del contenido.



¿Quiénes son los creadores de WikiFlix?

La creación de esta plataforma no proviene de una corporación, sino de la comunidad de editores de Wikipedia vinculados a Wikidata. Todo el contenido es generado y mantenido de forma colaborativa, lo que garantiza que la herramienta funcione como un recurso pedagógico y cultural.



Desde el punto de vista técnico, WikiFlix está alojada en Toolforge, un servicio de computación en la nube ubicado en Estados Unidos y operado por la Fundación Wikimedia. Un punto fundamental de su funcionamiento es que la plataforma no almacena los archivos de video en servidores propios. En su lugar, actúa como un agregador especializado que integra reproductores de repositorios externos de confianza, tales como Wikimedia Commons, Internet Archive y YouTube.



El catálogo de WikiFlix

El catálogo de WikiFlix es una invitación a explorar los orígenes y los hitos del séptimo arte. Con alrededor de 4.000 títulos, la plataforma permite a los cinéfilos profundizar en el cine histórico sin coste alguno. Las producciones están clasificadas por género, país de origen (incluyendo Francia, Japón, India, Rusia y España) y temáticas específicas como cine mudo o filmes de código abierto.



Entre los títulos más destacados que los usuarios pueden encontrar se encuentran:



"Viaje a la Luna" de Georges Méliès, una obra pionera de la ciencia ficción y la fantasía.

de Georges Méliès, una obra pionera de la ciencia ficción y la fantasía. "Nosferatu" y "El gabinete del doctor Caligari" , piezas angulares del expresionismo alemán.

y , piezas angulares del expresionismo alemán. "El acorazado Potemkin" , el influyente drama histórico filmado en la Unión Soviética.

, el influyente drama histórico filmado en la Unión Soviética. Clásicos de Charles Chaplin , como la emotiva película "El chico" .

, como la emotiva película . Joyas rescatadas como "Verbena Trágica", rodada originalmente por actores españoles en Estados Unidos.

La herramienta fue diseñada inicialmente en inglés, lo que significa que la gran mayoría de las producciones están en ese idioma y no contienen subtítulos en español de forma predeterminada. La disponibilidad de subtítulos depende enteramente de la configuración de cada archivo individual en los repositorios externos, por lo que el usuario debe verificar esta opción en cada película.

Además, para mantener la calidad del servicio enfocado al entretenimiento, la comunidad gestiona una "lista negra" que filtra contenidos que no se consideran aptos para la promoción pública en las secciones destacadas.

