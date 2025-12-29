En vivo
ENTRETENIMIENTO

Condenan a 15 años de prisión a mujer que causó la muerte del hermano de Arcángel: "No hay excusa"

Condenan a 15 años de prisión a mujer que causó la muerte del hermano de Arcángel: "No hay excusa"

La mujer conducía en contra del tránsito y bajo los efectos del alcohol cuando impactó dos vehículos, causando la muerte de Justin Santos Delanda. En medio de la condena pidió perdón a la mamá de la víctima.

Por: EFE
Actualizado: 29 de dic, 2025
"No hay excusa para lo que hice"
Archivo

