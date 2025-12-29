Los famosos que murieron en 2025

El año 2025 despidió a muchas estrellas de la música, el deporte y la televisión a nivel nacional e internacional. Fuimos testigos de sucesos que conmocionaron la opinión pública por su naturaleza trágica y, en algunos casos, rodeada de misterio. Desde la Santa Sede hasta los escenarios más oscuros del rock, el mundo se unió en un adiós colectivo a figuras que marcaron a millones.



Algunas de las muertes que más conmocionaron al mundo

Sin duda, el fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril marcó el hito religioso más importante de la década. A los 88 años, el Pontífice argentino partió en su residencia de la Domus Sanctae Marthae, dejando un legado de reforma y cercanía con los marginados.

Semanas después, el 22 de julio, la música perdió a Ozzy Osbourne; el líder de Black Sabbath falleció a los 76 años tras una valiente lucha contra el Parkinson y problemas cardíacos, apenas días después de un emotivo concierto de despedida en su natal Birmingham.

En el ámbito regional, México y Latinoamérica lloraron a Paquita la del Barrio, quien murió el 17 de febrero a los 77 años debido a complicaciones respiratorias, silenciando una de las voces más icónicas de la ranchera.



Dolorosas tragedias en Hollywood

Dos de los casos más impactantes del año ocurrieron puertas adentro de mansiones en Estados Unidos. En febrero, el legendario Gene Hackman (95) y su esposa Betsy Arakawa (65) fueron hallados sin vida en su casa de Nuevo México. Las investigaciones revelaron una historia desgarradora: Arakawa murió primero debido a un extraño virus transmitido por roedores, y Hackman, quien padecía un Alzheimer avanzado, falleció días después por causas naturales, aparentemente sin comprender que su esposa ya no estaba.



Por otro lado, el cierre del año se vio empañado por el brutal asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer en diciembre. La pareja fue atacada en su residencia de Los Ángeles; el caso dio un giro oscuro cuando las autoridades arrestaron a su propio hijo, Nick Reiner, como principal sospechoso del crimen. Este suceso ha dejado a Hollywood en un estado de shock absoluto, cerrando el año con una de las noticias más tristes de la crónica roja internacional.



Listado de famosos que murieron en 2025

Cine y Televisión

Robert Redford (16 de septiembre): El legendario actor y director, ganador de dos premios Oscar y fundador de Sundance, falleció a los 89 años.

Diane Keaton (11 de octubre): Icono de la moda y estrella de clásicos como Annie Hall y El Padrino , murió a los 79 años.

y , murió a los 79 años. Gene Hackman (18 de febrero): El dos veces ganador del Oscar se despidió a los 95 años tras una larga y exitosa carrera. Murió en su casa, días después de su esposa.

David Lynch (15 de enero): El visionario director de Twin Peaks y Mulholland Drive falleció a los 78 años debido a complicaciones de enfisema.

y falleció a los 78 años debido a complicaciones de enfisema. Val Kilmer (1 de abril): Conocido por sus papeles en Top Gun y Batman Forever , murió a los 65 años.

y , murió a los 65 años. Héctor Alterio (13 de diciembre): El prestigioso actor argentino, radicado en España, falleció a los 96 años.

Daniel Bisogno (20 de febrero): El conocido conductor mexicano del programa Ventaneando .

. Kepa Amuchastegui (27 de mayo): El recordado actor y director, famoso por su papel de Roberto Mendoza (el papá de Armando) en Yo soy Betty, la fea , falleció a los 84 años. Fue una figura fundamental del teatro y la televisión colombiana.

, falleció a los 84 años. Fue una figura fundamental del teatro y la televisión colombiana. Bayardo Ardila (1 de enero): El actor, conocido por su trayectoria en diversas producciones nacionales, falleció a los 55 años al iniciar el año.

Alejandra Gómez (14 de agosto): La periodista y presentadora de televisión falleció a los 43 años, dejando un vacío en los medios de comunicación.

Brigitte Bardot (28 de diciembre): El eterno mito del cine francés y activista animalista, recordada por Y Dios creó a la mujer y Las petroleras .

y . Pat Finn (22 de diciembre): Actor de Friends y The Middle falleció a los 60 años, luego de una batalla contra el cáncer que llevó de manera privada.

Rob Reiner (14 de diciembre): El director de cine fue hallado sin vida junto a su esposa Michele Reiner. Su hijo Nick los habría asesinado.

James Ransone (19 de diciembre): Actor de It: Capítulo 2 y The Wire , a los 46 años.

y , a los 46 años. Gil Gerard (16 de diciembre): El protagonista de Buck Rogers y El pequeño karateca falleció a los 82 años a causa de un cáncer raro.

y falleció a los 82 años a causa de un cáncer raro. Racahel Carpani (7 de diciembre): Conocida por su participación en NCIS: Los Ángeles, falleció a los 45 años después de una larga y difícil batalla contra una enfermedad crónica

Música

Ozzy Osbourne (22 de julio): El "Príncipe de las Tinieblas" y vocalista de Black Sabbath murió a los 76 años tras años de lucha contra el Parkinson.

Leo Dan (1 de enero): El cantautor argentino, figura clave de la Nueva Ola, falleció a los 82 años.

Paquita la del Barrio (17 de febrero): La icónica cantante de música ranchera mexicana murió a los 77 años.

Brian Wilson (11 de junio): Cofundador de The Beach Boys y genio detrás de Pet Sounds , falleció a los 82 años.

, falleció a los 82 años. Ace Frehley (16 de octubre): El guitarrista original de Kiss murió a los 74 años.

Chris Rea (22 de diciembre): El cantante y guitarrista británico, famoso por temas como The Road to Hell , murió a los 74 años.

, murió a los 74 años. Perry Bamonte (26 de diciembre): El guitarrista de The Cure murió a los 75 años.

Ricardo Chiqui Pereyra (22 de diciembre): Icono del tango argentino murió tras complicaciones por un accidente casero.

Deportes, Política y Otros

Hulk Hogan (23 de julio): La leyenda de la lucha libre profesional (WWE) falleció a los 71 años.

Papa Francisco (21 de abril): Su fallecimiento marcó un momento histórico para la Iglesia Católica y el mundo entero.

Jane Goodall (1 de octubre): La reconocida etóloga y defensora de los chimpancés murió a los 91 años.

Greg Biffle (18 de diciembre): El campeón de NASCAR falleció trágicamente en un accidente aéreo a los 55 años.

Abraham Quintanilla (13 de diciembre): Papá de Selena Quintanilla murió a los 86 años.

Epic Gamer Grandma (21 de diciembre): Tiktoker viral de videojuegos murió a los 78 años tras complicaciones de salud por EPOC.

Adam The Woo (22 de diciembre): El reconocido youtuber de viajes fue hallado sin vida en su casa a los 51 años.

Mario Pineida (17 de diciembre): el futbolista del Barcelona SC murió a los 33 años tras un tiroteo a plena luz del día en Ecuador.

José Pepe Mujica (13 de mayo): Expresidente de Uruguay y referente moral de la política mundial.

Giorgio Armani (15 de julio): El emperador de la moda italiana, falleció a los 91 años.

Miguel Uribe (2 de agosto): Político colombiano y precandidato presidencial, fue víctima de un atentado mortal cuando realizaba campaña en Bogotá. Tenía 39 años.

Mario Vargas Llosa (10 de septiembre): El último titán del "Boom Latinoamericano" y Premio Nobel de Literatura.

