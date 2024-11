¿Iván Calderón se arrepiente de su relación con Paola Jara? Esto dijo de la cantante

Iván Calderón y Paola Jara sostuvieron una relación amorosa muy sonada en el mundo de la farándula nacional. Luego de varios años de su separación, eventualmente siguen siendo conectados en diferentes entrevistas. Recientemente, el artista vallenato recordó a la cantante.

¿Qué dijo Iván Calderón sobre Paola Jara?

En medio de una reciente entrevista que Iván Calderón concedió a Los 40 principales, al artista vallenato le preguntaron por su vida amorosa y le recordaron su relación con la cantante de música popular, quien actualmente está casada con Jessi Uribe .

Al también compositor le preguntaron si, en ese entonces, le había afectado el reconocimiento que tenía Paola Jara por también ser cantante y cómo esto había afectado su relación amorosa.

"En mi caso yo soy una persona más bien discreta y manejo un perfil muy tranquilo. Lo mío es producir, componer, hacer música y estar detrás de los artistas", empezó diciendo el intérprete.

Finalmente, Iván Calderón recalcó que, aunque la fama de Paola Jara o de otras parejas no le afecta, prefiere no tener relaciones con personas famosas. "Me da igual, pero no es mi estilo exponerme. No lo volvería a hacer".

En la misma entrevista estuvo su hijo Daniel Calderón, quien a su vez habló de su relación amorosa con Sara Uribe , reconocida presentadora colombiana.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Iván Calderón y Paola Jara?

La historia de amor entre Iván Calderón y Paola Jara inició en el 2009, cuando las carreras musicales de ambos iban en crecimiento. Tras 10 años de relación, la pareja confirmó su separación en 2019.

Otras relaciones de Iván Calderón y Paola Jara

Tiempo después de su separación, Paola Jara confirmó su noviazgo con el cantante popular Jessi Uribe, con quien se casó a mediados del año 2022 .

Por su parte, Iván Calderón ha decidido mantener en privado sus otras relaciones amorosas. Actualmente, hay rumores de que su pareja es Kari Castillo, cantante de música popular que participó en el concurso A otro nivel, de Caracol Televisión. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que esto sea cierto.

Daniel Calderón también habló de Paola Jara

Daniel Calderón es hijo de Iván Calderón, cantante que fue pareja de Paola Jara - Fotos: Redes sociales

Meses atrás, Daniel Calderón, hijo del cantante vallenato, también habló de Paola Jara en una entrevista en la que le preguntaron cómo fue su relación con la cantante que fue su madrastra durante 10 años.

El artista vallenato hizo una pausa, tratando de recordar cómo fue su relación con la cantante cuando esta fue pareja de su papá y, finalmente, señaló que "no me acuerdo". Luego, a manera de broma, agregó que "todavía estoy esperando la liguita".