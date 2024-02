Iván Lalinde habla de su gran amor: "Llevamos más de 11 años"

A través de sus redes sociales, el presentador colombiano Iván Lalinde difundió su historia de amor en medio de la celebración del Día de San Valentín o día de los enamorados. El famoso compartió con sus seguidores una tierna anécdota con uno de sus grandes amores.

El presentador de La Voz Kids, de Caracol Televisión, se ha dado a conocer no solo por su trabajo en la televisión nacional, sino también por su amor por la naturaleza, las causas sociales y los animales. Es por esto que publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a una de sus gatas.

"HISTORIA DE AMOR: Mi moneca hermosa, mi Irene, LA DOÑA mayor! Llevamos más de 11 años juntos, años de mucho aprendizaje, de conocernos", empezó narrando el también presentador de Día a Día.

Iván Lalinde recordó que la gatica "llegó a casa porque la adopté en una tienda de mascotas de mi barrio de ese entonces". Sin embargo, reveló que en ese momento la tienda fue bastante "irresponsable" porque no le avisaron que el animal tenía varias condiciones de salud que podrían complicar su cuidado.

"Irene es sordita y tiene su paladar hendido (rajado-abierto); y de todo me fui dando cuenta mientras nos adaptábamos todos en casa. Jamás me dijeron nada cuando me la entregaron", narró el famoso y agregó que también se enteró que la gata había sido adoptada varias veces, pero siempre la devolvían porque "era muy brava y no se dejaba acariciar".

El presentador señaló que su compromiso como cuidador de Irene lo hizo comprometerse con ella para no hacer lo mismo que las familias anteriores. Aunque han sido años de retos, para Iván Lalinde fue fácil entender que la gata era brava porque por sus condiciones de salud todo parecía una amenaza y por eso era labor del ser humano saber cómo tratarla.

Con los años, aseguró el paisa, "hemos descubierto esa melcochita que es mi mona furiosa, es dulce, tierna, amorosa, constante, firme como una roca". Al final, incluso agradeció la irresponsabilidad de la tienda que llevó a Irene hasta sus brazos, pero espera que hayan aprendido a no seguir con la misma práctica.

Iván Lalinde se ha destacado por su amor por los gatos. En su hogar convive junto a sus dos gatas: Irene y Abril, quienes son protagonistas en sus redes sociales.