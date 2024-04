Iván Lalinde recuerda a Lina Marulanda con emotivo mensaje: "Está al lado mío"

En el mundo del entretenimiento y la farándula colombiana desde el 22 de abril de 2010 hay una huella de tristeza que, 14 años después, todavía no desaparece. Se debe a la muerte de Lina Marulanda, uno de los grandes y jóvenes talentos de la televisión nacional, quien decidió terminar su vida a los 29 años.

Cada 22 de abril en Colombia se recuerda a Lina María Marulanda por su talento como modelo y presentadora. Iván Lalinde, colega y mejor amigo de la paisa, recordó en sus redes sociales uno de los días más difíciles de su vida, cuando se enteró de la muerte de Marulanda.

"Hoy es 22 de abril, día importante, hoy es el aniversario de mi 'parcera' Lina. Han pasado ya 14 años, ese 22 de abril si mal no recuerdo fue un jueves, yo a esta hora ya estaba entrando a mi negocio y trabajaba ahí todo el día", aseguró el actual presentador de Día a Día, de Caracol Televisión.

Lina Marulanda dejó una gran huella en la televisión nacional, especialmente por su paso como conductora de El Desafío en su cuarta edición y por compartir set con Iván Lalinde en las noticias del entretenimiento de Noticias Caracol, en donde formaron una relación de amistad que el paisa recuerda con mucho cariño.

Es por eso que Lalinde aprovechó su cuenta de Instagram para recordarla con emotivas palabras y hasta le dedicó una canción. "Siempre está en mi memoria, yo siempre siento que 'la flaquita' está al lado mío", aseguró el presentador cerrando sus ojos.

Además de sus palabras, Lalinde mostró a sus seguidores una foto nunca antes vista de Lina Marulanda. De fondo, en el video, le dedicó una canción a su amiga llamada No ordinary morning del artista inglés Chicane.

El fragmento de la canción que el presentador compartió fue bastante conmovedor, pues su letra dice: "Has cerrado tus ojos, ya no ves. No había mentiras entre mí y tú, no dijiste nada de lo que sabías, pero todavía había algo en tus ojos que me dejó indefenso y paralizado. Podrías dar un millón de razones para cambiar el mundo y cambiar el tiempo".