Un recorrido por las versiones del Desafío, programa que lleva 20 años enamorando a los colombianos

A partir de este lunes, primero de abril de 2024, los colombianos podrán disfrutar del Desafío XX, el concurso que ya cumple 20 años. A través de tantas temporadas, este reality logró meterse en el corazón de los colombianos, que lo posicionaron como el más visto del país.



El Desafío ha sido desde hace 20 años el proyecto más exitoso y ambicioso del entretenimiento en Colombia. Esto lo corroboran las interminables filas de más de 3 mil personas en diferentes ciudades del país con intenciones de participar.

“Mucho agradecimiento por muchos años compartidos con mucha gente, muchas marcas en el corazón, muchos aportes al programa. Esto se vuelve nuestra segunda familia”, manifestó Sebastián Martino, gerente de grandes formatos de Caracol Televisión.

En el 2004 inició esta aventura extrema que sedujo al país. Un legado que se ha mantenido a través del tiempo motivando a generaciones que desean participar en un viaje fascinante.

El primer Desafío enfrentó a celebridades, sobrevivientes y retadores. Este se realizó en Cabo Tiburón, Chocó. Paula Andrea Betancourt, virreina universal, hizo parte del grupo de famosos y se coronó como la reina de la competencia.

Publicidad

En 2005 el programa puso a prueba las capacidades físicas y mentales de los participantes. Allí triunfó otra celebridad: Tatiana de los Ríos.

“El Desafío para mí es un retiro espiritual. Entré siendo una mujer y salí otra. En el primero me voy muy modelo y estando ahí me descubrí, empecé a reconocer mis valores y reconocerme como Tatiana. Lo que me gustaba, lo que no. A ver otras cosas”, manifestó Tatiana de los Ríos.

Publicidad

El Desafío ha sido testigo de grandes historias de amor: en 2006, en República Dominicana, el ganador fue Alfredo Varela, quien también conquistó a María del Rocío Stevenson, quien fue la visitante.

Una historia de amor que ahora va en 16 años de casados y 3 hijos.

Por su parte, Juan Pablo Llano habló de lo que significó en su vida haber presentado el Desafío 2007: “Definitivamente esa ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida, por muchas razones. Una de ellas es que lo hice al lado de Lina Marulanda, que en paz descanse. Ella y yo éramos compañeros desde que comenzamos nuestras carreras de modelos en Medellín”.

Incluso, el Desafío creó su propia jerga: Playa Alta, Playa Media y Playa Baja se metieron en la cotidianidad de los televidentes, en el lenguaje de las personas.