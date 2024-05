Iván Lalinde y Catalina Gómez, de Día a Día, lloran al recordar a sus mamás

En el mes de mayo todos los colombianos celebramos el Día de la Madre, agradeciendo el amor que ellas nos han transmitido a lo largo de nuestra vida. Estas fechas también se convierten en momentos emotivos para quienes ya no las tienen en sus vidas, como es el caso de algunos presentadores de Día a Día, de Caracol Televisión.

Este viernes 10 de mayo ,en el matutino del Canal Caracol, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto e Iván Lalinde fueron los encargados de presidir un programa dedicado a todas las madres. El espacio estaba cargado de emociones, puesto que en el centro del estudio colocaron un altar con flores y velas, acompañando las fotos de algunas mamás que ya no están con ellos.

Se veía en los portarretratos a la madre de Carlos Calero, Nelly Salcedo, quien murió en enero de este año. Aunque el presentador no estuvo presente en el espacio, sus compañeros decidieron rendirle homenaje a su mamá ubicando su foto en el lugar.

Por otro lado estaba la foto de Teresa Gallego junto a su hijo Iván Lalinde, quien la recordó como una de las personas más amables y felices del mundo. Lalinde reveló entre lágrimas en medio del programa que "he soñado tres días seguidos con mi mamá, eso no me había pasado. Me despierto y la siento cerquita". La mamá del presentador falleció en diciembre de 2022, a los 92 años.

Lalinde también aseguró que "les dije a mis hermanos que no estuviéramos tristes este fin de semana porque mi mamá siempre fue la más alegre de la casa, tenemos que rendirle un homenaje para eso".

También estaba la foto de Catalina Gómez junto a su mamá, quien falleció hace varios años debido a una complicada enfermedad. La presentadora tuvo que enfrentar un duro momento, pues su progenitora falleció cuando ella tenía siete meses de embarazo de su hija Emilia.

Entre lágrimas, Catalina Gómez señaló que a diario recuerda a su mamá: "Hay tantas cosas que la hacen presente en mi vida todos los días, algunos olores, algunas comidas, pienso en lo que ella me diría, en los consejos que me daría".