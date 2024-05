Jairo Camargo cumple 54 años en la actuación: "Todavía tengo mucha cuerda"

Jairo Camargo es Alfredo Azcárate en edad adulta en 'Devuélveme la vida', la nueva producción de las noches en Caracol Televisión, un personaje con el que cumple 54 años de carrera profesional en la actuación. Son 39 películas, más de 40 obras de teatro e incontables horas en la televisión colombiana los que lo han convertido en uno de los más queridos -a veces odiado- de los televidentes.

Se trata de un santandereano de 70 años que, en algún momento, pensó en ser sacerdote, pero terminó amando la actuación y queriendo dedicarse a ella siempre. "Son 54 años de haber empezado a intentar este camino de llegar a ser un actor en algún momento, que todavía no he llegado", detalla.

Principalmente se le ha visto en las producciones de televisión colombiana como 'La mala hierba', 'Escalona', 'Pedro, el escamoso' y muchas más, siendo más de 47 años participando en telenovelas. Todavía no se olvida de sus primeros personajes: "En el Teatro Popular de Bogotá, era un especial de teatro que hacíamos, ahí hice un personaje que se llamaba 'el polaco'. En la televisión comercial, mi primer personaje fue en una telenovela que se llamó 'Kundry', en 1979, con Amparo Grisales y con Sergio Cabrera como protagonistas".

El reconocimiento llegó en 1984 cuando hizo parte de la miniserie 'Revivamos nuestra historia' e interpretó a Juan Roa Sierra, el asesino de Jorge Eliécer Gaitán, un personaje que le cambió la vida. "Ahí empecé a ser Jairo Camargo, la gente empezó a hablar de mí, empezaron a mirarme, a felicitarme y decirme cosas".

Jairo Camargo revela cómo es ser Alfredo Azcárate en 'Devuélveme la vida'

"Definitivamente está muy perdido y eso pasa con la gente que no es buena, se creen sostenidos en pedestales muy fuertes, casi que de titanio y realmente son de barro", dice el actor sobre el personaje al que actualmente le da vida en las noches de Caracol Televisión.

Para Jairo Camargo, enfrentarse a interpretar personajes como Alfredo Azcárate implica ponerse límites. "Yo llego de la casa al set y me lo pongo y salgo del set a la casa y me lo quito, porque si no, me vuelvo loco o me friego la vida. Si yo llego a la casa con Alfredo Azcárate, me dan en la jeta", cuenta.

Jairo Camargo quiere seguir trabajando: "Tengo mucha cuerda"

A sus recién cumplidos 70 años, el actor Jairo Camargo asegura que no desea dejar de trabajar. "Me gustaría seguir trabajando, me gusta y quiero seguir. Yo todavía tengo mucha cuerda" y señala que cada vez que tiene un nuevo casting lo presenta "con la misma seriedad que lo hacía hace muchos años".

En cinco décadas de carrera, Camargo ha interpretado muchas vidas, muerto y revivido varias veces, pero recalca que no ha vivido una vida de farándula o de pensar que su carrera "es para ser famoso, grande, millonario o tener otro negocio. No, yo quiero ser actor, nada más, ese es mi deseo más ferviente, trabajo como actor, quiero ser actor".