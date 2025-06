Los errores por los que eliminaron a Yo Me Llamo Gloria Trevi del programa: ¿continúa su romance?

Quedan cinco participantes en Yo Me Llamo, el concurso de imitación que está en su recta final, luego de la sorpresiva eliminación de la imitadora de Gloria Trevi. Presentadoras y televidentes del programa quedaron bastante sorprendidos por la salida de la doble de la mexicana, que se había posicionado como una de las favoritas a lo largo del juego, pero algunos pequeños errores en su presentación la llevaron a tener desventajas frente a sus compañeros.

Tras su salida, la participante se pronunció en sus redes sociales sobre los errores que cometió y su experiencia general a lo largo de la competencia. Por su parte, el imitador de Luis Alfonso, con quien construyó una relación amorosa dentro del juego y con quien se dio su primer beso frente a las cámaras hace unos cuantos capítulos, le dio un emotivo y conmovedor mensaje de despedida.

¿Qué errores cometió Yo Me Llamo Gloria Trevi?

En su última presentación la cantante interpretó la canción 'Ella soy yo', una de las canciones más emotivas de la mexicana. Precisamente fue eso lo que le ganó a la participante en medio del juego, pues en medio de la interpretación se le cortó la voz y se le olvidó parte de la letra. Al final, la cantante estaba sobre el escenario con varias lágrimas en su rostro y los jurados Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni no dejaron pasar por alto sus errores, aunque también terminaron conmovidos con la presentación de la participante.

"Como artista es lo que debes empezar a transitar y eso es un aprendizaje aquí en el escenario de Yo Me Llamo, transitar esas canciones y ya como artista saber trasmutar esas sensaciones para que eso en el escenario los haga brillar más y no les anude la garganta, pero igual esto no los debe dejar quebrar en el escenario", le dijo Amparo Grisales a la participante, detallando que aunque entendía que la emoción de la canción le afectara, como artista debe aprender a controlar esas emociones y usarlas a su favor.

Por su parte, Yo Me Llamo Gloria Trevi reaccionó tranquila tras la decisión de los jurados de que ella fuera la participante que debía abandonar al competencia y agradeció su paso por la misma. En sus redes sociales, la imitadora una vez más resaltó que su experiencia en el concurso estuvo llena de aprendizajes y agradeció por ello. "Gracias a todos por el apoyo que me dieron en todo mi proceso en Yo Me Llamo, estoy muy feliz por lo que aprendí", escribió al compartir en sus redes el momento de la eliminación.

Yo Me Llamo Gloria Trevi abandonó la competencia con un total de 38 millones de pesos acumulados en tres noches en la que fue elegida como la mejor por Armonio, la inteligencia artificial del programa. El imitador de Luis Alfonso, por su parte, le dedicó unas emotivas palabras: "Quiero decirte que te conocí siendo una gran mujer y de mi parte vas a tener todo, todo espiritualmente y sentimentalmente. Para mí eres la mejor Gloria Trevi de todas las temporadas. Tus sueños no se acaban aquí, aquí comienzan. No estoy llorando porque no estoy triste, estoy feliz de haber llegado a este punto con ella".

Con la salida de Yo Me Llamo Gloria Trevi, los participantes que quedan en la competencia son: los imitadores de Vicente Fernández, José Luis Perales, Paquita la del Barrio, Luis Alfonso y Gloria Estefan. Uno de ellos abandonará este viernes la competencia, quedando así definidos los cuatro finalistas, por los que los colombianos votarán a lo largo del fin de semana para definir finalmente al ganador de esta temporada el próximo martes 2 de julio.

