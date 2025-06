¿Cómo van las obras en Vive Claro, lugar de los conciertos de Green Day y My Chemical Romance?

Bogotá se sigue posicionando como un destino obligado para los grandes espectáculos musicales del mundo. La ciudad está ampliando su oferta cultural todo el tiempo y, actualmente, uno de los espacios que más llama la atención de la población es Vive claro Distrito Cultural, un escenario que ya cuenta con grandes anuncios de conciertos, pero todavía está en proceso de construcción.

El Vive Claro ya genera grandes expectativas a bogotanos y habitantes de otras zonas del país con anuncios como los conciertos de Green Day, My Chemical Romance y el más reciente de Imagine Dragons. Por lo que muchas personas que planean asistir a estos eventos en los próximos meses se preguntan si el escenario estará listo para esas fechas.

¿Cuándo estará listo el Vive Claro?

Noticias Caracol Digital tuvo la oportunidad de entrar al lugar en el que se está construyendo el escenario de eventos y ver qué tan avanzadas están las obras en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, en las cercanías del centro comercial Gran Estación. Según los encargados, Vive Claro se encuentra entre un 85 y un 90% listo. Las graderías ya están totalmente instaladas y se avanza con rapidez para finalizar los detalles del suelo y donde irá ubicado el escenario.

Daniela Rugeles, project manager en la obra, nos reveló que se han enfrentado a varios retos a lo largo de la construcción, como el clima y las lluvias, lo que evidentemente ha causado que varias zonas estén llenas de lodo mientras se sigue construyendo. Tras cinco semanas y media de arduo trabajo, las graderías que tienen capacidad para más de 18 mil personas ya están totalmente instaladas.

Indicó también que toda la estructura y material para gradería viene desde Europa y sobre la seguridad de la misma que no hay nada que temer. "Esta gradería está totalmente garantizada, tiene una gran resistencia de 500 kilonewtons por metro cuadrado, no hay peligro de que se vaya a caer o algo vaya a pasar. De hecho, tuvimos la suerte y no suerte de tener el temblor en plena construcción y la gradería montada no sufrió ningún daño". En este proyecto trabajan un total de 60 personas, 50 colombianas y las otras de diferentes nacionalidades, según nos contó.

Rugeles, que ha trabajado en la construcción de estructuras de eventos como Open de España, Mundial de Triatlón, Juegos Olímpicos, F1 en México, Las Vegas y Miami, indicó que la del Vive Claro es "una construcción de talla mundial, toda la gradería está montada pensando en música, en la acústica, todo está diseñado para una buena acústica y no sea como un estadio cualquiera. Por eso también estamos a más de tres metros sobre el suelo para que cuando hayan eventos las pantallas no molesten a las personas que están sentadas, que es una queja en muchos casos, la visual es 100 por 100 en todo lado".

¿Qué esperar de los eventos en Vive Claro?

Jimmy Rodríguez, coordinador de comunicaciones de Ocesa, indicó que Vive Claro Distrito Cultural está entrando por todo lo alto en el escenario de los conciertos, teniendo su gran apertura el próximo 27 de julio con un concierto de Paola Jara y Jessi Uribe, sumado a los otros eventos de alta calidad también anunciados como Blessd y Kendrick Lamar, agregando que se realizarán más anuncios en lo que queda del año.

Agregó que lo innovador de este escenario es que, aunque tiene una capacidad para más de 60 mil asistentes, es un escenario ajustable a las peticiones de artistas y promotores. "Vive Claro se hizo es para que esas grandes bandas, esos grandes artistas internacionales que no habían podido venir a Colombia toquen terreno colombiano y especialmente Bogotá".

Por otro lado, Rodríguez también amplió la invitación para asistir al Vive Claro a todos los interesados en la oferta cultural más allá de los conciertos que tendrá el lugar. "El apellido de Vive Claro es Distrito Cultural, tenemos un espacio para conciertos, pero también tenemos otros espacios como el pabellón para tener experiencias familiares, también pueden venir un domingo a almorzar, vamos a tener muchos restaurantes y zonas verdes donde pueden venir a compartir cualquier día de la semana".

Conciertos confirmados en Vive Claro Distrito Cultural

27 de julio: Jessi Uribe y Paola Jara

24 de agosto: Green Day

27 de septiembre: Kendrick Lamar

7 de octubre: Guns N' Roses

17 de octubre: Imagine Dragons

25 de octubre: Linkin Park

22 de noviembre: Blessd

22 de enero: My Chemical Romance

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL