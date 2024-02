Jalón de orejas de PETA a Bad Bunny por salir al escenario en caballo: “Cruel e irresponsable”

Bad Bunny ha sido tendencia en las últimas horas luego de que PETA (la organización que busca defender los derechos de los animales) lo criticara por haber utilizado un caballo en medio de una presentación en Utah, Estados Unidos.



La organización publicó un video en sus redes sociales mostrando al ‘conejito malo’ cabalgando un caballo mientras entraba al escenario.

PETA hizo alusión a una canción de Bad Bunny para declarar “No estamos bien”.

“Definitivamente no ‘estamos bien’ con este acto irresponsable. @badbunnypr ¿te parece buena idea exponer a un caballo a ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz y no ser usados para tu espectáculo”, se lee en la publicación de PETA en Instagram.

Además, sobre el video del puertorriqueño, PETA escribió: “Bad Bunny, usar un caballo como si fuera un accesorio para tu tour es cruel e irresponsable. El caballo, los fans o tú mismo podrían haber sido heridos”.

Este hecho sucedió en medio del ‘Most Wanted Tour 2024’ de Bad Bunny, el pasado miércoles 21 de febrero por la noche.

En los comentarios del video, que tiene más de 240 mil reproducciones, internautas se han pronunciado y han declarado: “Qué podríamos esperar de este tipo de ‘cantante’”, “Será que alguno de los organizadores pensó por solo un segundo el pánico, la angustia y el estrés del caballo al oír gritos y gritos, sin poder entender qué pasaba. No, parece que nadie”, “Debería ser acusado de maltrato animal” y “Repudio totalmente que usaron a un caballo para exponerlo ahí”.

Hasta el momento, Bad Bunny no se ha pronunciado.