Jennifer Aniston ya había hablado de los rumores sobre su romance con Barack Obama: ¿qué dijo?

Un antiguo rumor que vinculaba a la actriz Jennifer Aniston con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha vuelto a surgir en redes sociales. Esta especulación de romance comenzó a circular desde el 2024 y es alimentado nuevamente en enero por una supuesta amiga de Aniston.

Los rumores sobre el supuesto romance entre Jennifer Aniston y Barack Obama se comenzaron a vincular con una crisis matrimonial entre el exmandatario y su esposa, Michelle Obama, con quien ha estado casado desde 1992. De acuerdo con lo que se publicó en la revista New York, Michelle ha estado ausente en eventos públicos en los que solo el exmandatario participó.

Así empezaron los rumores entre Jennifer Aniston y Obama

La polémica comenzó en agosto de 2024, cuando la revista InTouch publicó un artículo bajo el título “¡La verdad sobre Jen y Barack!”. En su portada, la revista aseguraba que la relación de Barack Obama y Michelle Obama atravesaba una crisis debido a un supuesto romance entre el expresidente y Jennifer Aniston.

Así empezaron los rumores entre Jennifer Aniston y Obama - InTouch/ X: Who? Weekly.

Según el artículo, las fuentes cercanas a los involucrados afirmaban que Michelle había sido "traicionada" por su esposo, quien habría estado involucrado con la actriz de Friends. La revista incluso llegó a afirmar que Obama y Aniston estaban “obsesionados” el uno con el otro y que su relación había comenzado a deteriorar la convivencia con Michelle.

Aunque no se presentaron pruebas concretas que respaldaran estas afirmaciones, la publicación se volvió viral, pues el expresidente estaba tomando un papel más activo en la industria del entretenimiento gracias a su contrato con Netflix en ese momento.

La base de este rumor, según se reveló más tarde, provenía de un episodio del podcast Who? Weekly, dedicado a las celebridades. En dicho episodio, la presentadora Lindsey Weber mencionó que “los rumores son que Michelle y Barack viven vidas separadas, y Barack se estaría acostando con Jennifer Aniston”.

A pesar de que Weber aclaró que la información provenía de “fuentes confiables”, también señaló que todo podría ser “inventado” y que, por lo tanto, debían tomarse con cautela.



Jennifer Aniston ya había desmentido todo

A pesar de la viralización del artículo y la especulación en torno a su vida privada, Jennifer Aniston no se quedó en silencio. En octubre de 2024, la actriz habló sobre el supuesto romance en su aparición en el programa Jimmy Kimmel Live!. Cuando Kimmel mostró la portada de InTouch que aseguraba la relación, Aniston no pudo evitar reírse.

“De todas las llamadas que recibes de tu publicista en las que te dicen: 'Oh, no, ¿qué será?', y luego te dices a ti misma que no estaba enojada...”, comentó con humor. En ese momento la actriz afirmó que el rumor es “absolutamente falso” y explicó que solo había visto a Barack Obama en una ocasión y que su relación con él era profesional.

“Conozco mucho más a Michelle que a Barack. Eso es todo. No hay absolutamente nada más detrás de esta historia”, subrayó.

Los rumores dicen que Obama se divorció de su esposa

A pesar de que Jennifer Aniston desmintió el rumor, este continuó propagándose puesto que la ausencia de Michelle Obama en eventos donde estaba el exmandatario, se volvía cada vez más común. Por ejemplo, no asistió al funeral de Jimmy Carter y no fue a la toma de posesión de Donald Trump. Esto fue interpretado como una crisis matrimonial.

Efemérides de hoy: un 4 de noviembre, pero de 2008, el demócrata Barak Obama gana las elecciones presidenciales y se convierte en el 44 presidente de los Estados Unidos. AFP

El pasado 23 de enero de 2025, el Daily Mail publicó un artículo que sugería que Barack Obama había llegado solo a un restaurante en Washington D.C. en vísperas de la toma de posesión, lo que avivó las especulaciones sobre una ruptura con Michelle. La falta de explicaciones sobre el estado del matrimonio de los Obama hizo que las redes sociales se llenaran de teorías, que en su mayoría apuntaban a una separación.

Meghan McCain, hija del fallecido senador John McCain, mencionó en su podcast que los Obama podrían estar atravesando problemas matrimoniales. Jessica Reed Kraus, una popular influencer, también contribuyó al publicar un mensaje en su Substack que sugería que la relación de Barack y Michelle estaba en crisis, lo que reavivó el tema del romance con Jennifer Aniston.

La publicación de Kraus fue leída por Megyn Kelly en su programa de YouTube, lo que provocó que el video obtuviera más de un millón de visitas en menos de 24 horas.



Jennifer Aniston tomó una drástica decisión



Jennifer Aniston optó por cerrar los comentarios en su cuenta de Instagram y se mostró visiblemente cansada de la constante insistencia de los usuarios sobre el supuesto romance con Obama, lo que la llevó a tomar medidas drásticas para evitar más especulaciones.

Mientras tanto, Barack Obama ha permanecido en silencio sobre el tema, sin hacer comentarios públicos al respecto o entrar en detalles sobre su supuesta nueva relación con Jennifer Aniston. Michelle Obama también ha mantenido un perfil bajo frente a las especulaciones.