Jenny López sobre problemas futuros con Jhonny Rivera: "Estoy disfrutando el presente"

Jenny López, la actual novia del cantante Jhonny Rivera, sigue respondiendo a las críticas por su relación con un hombre 21 años mayor que ella. En una reciente actividad de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, reveló el secreto para evitar pensar en los problemas futuros.



La cantante de 31 años decidió interactuar con sus seguidores en la red social y responder algunas curiosidades. Entre ellas, un internauta le cuestionó lo siguiente: "¿Tú crees que a futuro vas a tener problemas con tu pareja por la diferencia de edad?".

López aseguró que le suelen llegar muchas preguntas sobre su relación amorosa con el intérprete de Mejor solito, pero que esta en especial es una que se repite todo el tiempo. "Las personas siempre me hablan sobre los problemas que podría tener a futuro en la relación", señaló.

"Les voy a decir una cosa, la gente pierde mucho tiempo tratando de complacer a todo el mundo, me incluyo. Yo mucho tiempo estuve esperando que fuera el momento apropiado para algo, esperando la aprobación de la gente, pesando en el futuro", agregó la cantante.

Según la cantante, pensar en las complicaciones del futuro o abstenerse de ciertas cosas por pensar en los problemas que podrían ocurrir no es la manera adecuada de pensar. En ese momento, aterrizó su idea en su actual relación amorosa con Jhonny Rivera, de 52 años.



"Si yo me pongo a pensar en lo que va a pasar en unos 15 o 20 años no realizaría muchos proyectos ni me levantaría cada día a cumplir mis sueños", aseguró y luego agregó que ella está "viviendo y disfrutando el presente".

Publicidad

¿Cómo se conocieron Jenny López y Jhonny Rivera?

Jenny López reveló en una entrevista con Día a Día de Caracol Televisión que conoció a Jhonny Rivera gracias a sus padres. "Mi familia me dijo que miráramos la oportunidad de que cantáramos juntos. Mis papás buscaron a la mánager, al otro día lo buscaron y nos tomamos una foto, y se dio la oportunidad de cantar juntos", recordó.

La pareja empezó a coincidir en diferentes eventos, pero señalaron que ni siquiera llegaban a hablar, pues solo compartían el escenario. "Ni el saludo prácticamente, ella se subía al carro con sus papás y se iba", señaló el cantante y agregó que con el tiempo Jenny López empezó a hacer parte de la agrupación de Rivera y tiempo después creció el amor entre los dos.