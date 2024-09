Jessi Uribe habla del inicio de su relación con Paola Jara: "Fui infiel de pensamiento"

La relación de los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara se ha consolidado como una de las más estables de la farándula colombiana, aunque desde sus inicios enfrentan críticas y cuestionamientos por la manera en la que empezó su relación. Muchos señalan a Uribe de haber engañado a su expareja y mamá de sus hijos, pero él aclaró la situación recientemente.

¿Jessi Uribe le fue infiel a Sandra Barrios?

El cantante concedió una entrevista a la emisora Tropicana en la que le preguntaron por el inicio de su relación con su ahora esposa Paola Jara. El intérprete de Dulce pecado contó algunos detalles no conocidos y afirmó contundentemente que no engañó a su ex, por lo menos no de la manera en la que muchos piensan.

En primera medida, Jessi Uribe señaló que su único error fue enamorarse de Paola Jara estando en una relación. "La verdad es que yo me enamoré y me fui, esa es la verdad. ¿Que si hubo en parte de ella? No, ella se separó porque no estaba bien", expresó.

Según el relato de Jessi Uribe, al empezar a compartir escenarios y trabajo con Paola Jara, empezó a sentirse atraído por ella y reconoció que él empezó a coquetearle.

"Empecé a conocerla y dije ‘ay, tan linda’. Lo acepto, yo he sido coqueto y me gustaba". Luego el cantante habló de su supuesta infidelidad y aclaró que "ella no fue infiel, yo sí fui infiel de pensamiento, para qué lo niego, yo sí fui infiel de pensamiento. Yo tenía las intenciones y quería irme".

Finalmente, Jessi Uribe señaló que las críticas que ha recibido junto a su pareja Paola Jara han sido difíciles de enfrentar, pero al final han terminado fortaleciendo su relación. "Yo creo que son momentos que pasaron y las cosas que tenían que pasar así, nos dio más fortaleza a Pao y a mí".