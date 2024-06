Paola Jara revela intimidades de Jessi Uribe: "Conmigo empezó a sentirse más hombre"

El pasado mes de mayo los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe celebraron su segundo aniversario de matrimonio. A lo largo de los años, los artistas no solo se han consolidado como una de las parejas más famosas del país, sino que juntos han seguido posicionando sus carreras musicales.

Paola Jara recientemente estuvo invitada al podcast Vos Podés y reveló detalles sobre lo que ha sido su relación con Jessi Uribe. La cantante de 41 años señaló que ambos han sido el apoyo en la carrera del otro y habló especialmente de los aportes que se han hecho mutuamente.

De su parte, la cantante confesó que cuando conoció a Jessi Uribe le pareció que "le faltaba berraquera para trabajar", algo en lo que ella le sirvió de ejemplo. "Sé que yo llegué a su vida a aportarle muchas cosas que le faltaban".

Paola Jara aseguró que cuando arribó a la vida de su actual esposo, le enseñó "a valorar más lo que tenía y el talento que tenía en sus manos. Le faltaba berraquera para trabajar, lo digo porque él me lo ha manifestado, y al ver mi lucha, antes se quejaba mucho y vio en mí una mujer muy berraca, que no se quejaba, que trabajaba, que era el sustento en su casa y tenía su independencia. Creo que conmigo él empezó a sentirse más hombre y ser más consciente del talento que tenía y ser más agradecido".

También recalcó que su esposo le ha aportado bastante a su propio proceso. "Jessi, tengo que decirlo, se ha convertido en parte fundamental en todo ese proceso musical, me ayuda y todo el tiempo me pasa canciones. Se lo agradezco mucho, confío mucho en su criterio y creo que es la persona que más palo me da dentro de mi entorno, es el más crítico y el que más está ahí diciéndome 'esto no lo hagas, te quedó horrible'".

También reconoció que manejan sus carreras musicales por separado porque "somos muy diferentes, yo tengo una parte más empresarial y él una parte más apasionada por la música. Tenemos procesos completamente diferentes, él brilla y está donde está por su proceso, que no fue más fácil o difícil que el mío, pero hicimos la carrera diferente".