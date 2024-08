Jessi Uribe celebró los 15 años de su hija mayor con una canción: ¿llevó a Feid?

Jessi Uribe compartió en sus redes sociales la emotiva canción que le escribió a su hija Luna, quien cumplió 15 años. Además, se conocieron videos de la celebración de la adolescente, en la que tuvo como show principal al Ferxxo.

La canción de Jessi Uribe para su hija Luna

"Lo que mejor sé hacer en esta vida es cantar y escribir, por eso quise darte lo mejor de mí en esta canción", escribió el artista en la descripción de la publicación en la que reveló el tema dedicado a su hija mayor.

Letra de la canción que Jessi Uribe le dedicó a su hija

"El primer día que te vi, me enamoré. Aún no he alcanzado a reaccionar y hoy te haces mujer. Ya son 15 años los que cumples mi bebé, quiero llorar no sé por qué, si debería estar feliz y agradecer que hoy te puedo ver. Y bailamos un vals y que hermosa estás mi Luna, hoy te veo brillar, tienes luz como ninguna y bailamos un vals y aquí tengo que parar, quiero que escuches algo que escribió papá en este día especial.

Mi niña, me va a costar mucho dejar de llamarte así, no sé si lo pueda lograr, te soy honesto aquí, aunque veo pasar mi vida mientras suena esto, mi mirada hacia ti hace detener el tiempo, seguirás siendo mi niña, esa niña que sabe alegrar mi vida con solo decirme 'papá'".

¿Feid estuvo en los 15 años de la hija de Jessi Uribe?

A través de redes sociales se conocieron videos de la celebración de 15 años de Luna, la hija mayor de Jessi Uribe, y se ve que el Ferxxo fue protagonista. Aunque se trató de un imitador del artista paisa, en la fiesta los jóvenes disfrutaron de los éxitos de Feid.

