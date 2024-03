Jessica Cediel dice que recibió una "señal divina" que la dejó muy pensativa: ¿qué le pasó?

A través de sus redes sociales la presentadora bogotana Jessica Cediel decidió compartir con sus seguidores una curiosa anécdota que, aseguró, la dejó pensando en los planes que como mujer tiene a futuro. especialmente en el ámbito amoroso y reproductivo.

La famosa acudió a su Instagram con el fin de narrarles a sus más de 10 millones de seguidores una historia, "para que se rían conmigo". Se mostró entre nerviosa y emocionada ante lo que le acababa de ocurrir.

"Imagínense que esta mañana tuve un sueño súper raro y chistoso, pero igual fue bonito", empezó diciendo Jessica Cediel mientras se movilizaba en un carro y procedió a explicar el significado que para ella tuvo ese sueño.

La presentadora reveló que "soñé que tenía una niña, una hija, aunque ustedes no lo crean, yo tenía una hija". Pero además de sorpresivo y tierno, en el sueño de la famosa bogotana había un problema por resolver que a ella le da miedo.

"Yo tenía que cambiarle el pañal y calmarla, pero yo no sabía cómo. Estaba muy nerviosa", confesó entre risas la presentadora y agregó que le parecía extraño porque "yo cambié a los hijos de mis hermanas cuando eran bebés, entonces sí tengo experiencia con bebés".

Además, Cediel añadió que en medio de la situación le pedía ayuda a su mamá, pero finalmente tuvo que enfrentar la cambiada del pañal de su hija sola y no le fue nada bien. "Se me untaba la sábana de la cama, la ropa de ella. Me untaba yo. Después le quitaba todo y la tenía que bañar y se me vomitaba. Lo sentí tan real que me desperté".

El sueño dejó a Jessica Cediel con muchas dudas y tras una reflexión llegó a la conclusión de que se trataba de una "señal divina"; sin embargo, no sabe si se trata de un indicio para convertirse en madre próximamente o, al contrario, para decirle que todavía no está lista.

"No es lo que diga el hater, no es lo que diga el doctor, es lo que diga Dios. Si Dios te quiere dar un bebé, te lo va a dar. O sea, ¿cuántas parejas no trabajan y trabajan en el bebé y no llega? ¿Y cuántas no hay que no quieren bebé y ‘tun’, toma lo tuyo?", concluyó la famosa.