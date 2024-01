Jessica Cediel responde por qué es tan creyente en Dios y no esconde su fe

Jessica Cediel volvió a estar en el ojo del huracán por cuenta de una publicación que realizó en su perfil de Instagram que muestra cómo fue el proceso para retirar los biopolímeros de sus glúteos. En el post también habló de su recuperación.



Al principio de su mensaje, la modelo y presentadora hizo referencia a su fe en Dios, misma que profesa en las redes sociales.

“Familia, cuando la gente me pregunta por qué soy tan creyente y no escondo mi fe, les comparto la respuesta y un poco de mi testimonio. Familia, no saben lo orgullosa que estoy de estas imágenes. Algunos no lo entenderán, porque no se alcanzan a imaginar lo que me costó llegar aquí. Estoy hablando de mi salud emocional, física y mi cuerpo, en especial mis nachitas”, escribió la modelo.

Asimismo, se refirió a cómo ha sido su proceso de recuperación tras la extracción de biopolímeros. Además, aprovechó la oportunidad para referirse a aquellas personas que la critican por el contenido que sube a sus espacios digitales.

“Gracias Dios por darme una nueva oportunidad, porque tú obraste un milagro en mi carne y soy fiel testigo de esto. Ya sé que viene el señalamiento por parte de los más santos, puros e inmaculados que habitan aquí en las redes, pero no se preocupen, déjenme decirles que sus críticas sin fundamento jamás van a romper mi fe y la relación que tengo con Dios”, manifestó.

Publicidad

La publicación de Jessica Cediel dividió opiniones: algunos de sus seguidores criticaron el contenido y dijeron que no era necesario enseñarlo, pero otros expusieron que es un gran testimonio y que puede servir para inspirar.

"Lo único que falta es que ya no muestres tus carnes a los hombres", "No entiendo a una mujer que habla tanto de Dios y mantiene en calzones", "Qué necesidad de victimizarse por likes", "Qué bonito testimonio para que las mujeres seamos más prudentes", "Dios te acompaña y te bendice", "Eres una sobreviviente", fueron algunas de las opiniones.