Jhonny Rivera aclara si es gay, luego de que le dijeran que su novia es una "fachada"

Jhonny Rivera abrió una vez más en sus redes sociales la 'cajita de preguntas' para que sus seguidores le dejaran las dudas que tienen sobre su vida personal y profesional. El cantante reaccionó un poco indignado ante las personas que preguntan por su orientación sexual.

El intérprete de 'Mejor solito' decidió responder a un usuario que le escribió: "Jhonny, yo creo que usted es gay. Jenny es solo una fachada".

Rivera reaccionó con risas y confesó que "es increíble esto".

"Cada vez que abro la cajita de preguntas eso es que soy gay, que soy gay, había bajado mucho con lo de Jenny, pero siguen", apuntó.

El cantante insistió en que su relación con Jenny López, quien es 20 años menor que él, es completamente real.

Además, sobre el tema de su orientación sexual, reconoció que no tendría problema en decir públicamente si se sintiera atraído por las personas de su mismo género. "Yo les he dicho, si yo fuera gay, yo lo diría porque yo no le veo nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Y menos hoy en día. Pero no lo soy".

Varios internautas reaccionaron a la respuesta del cantante sobre su orientación sexual y su novia, 21 años menor que él. En la mayoría de los comentarios destacan quienes defienden la privacidad de artista y critican a quienes hacen ese tipo de afirmaciones sobre su vida.

"¿Por qué no dejarán en paz a este señor?", "Qué falta de vergüenza decirle eso a ese señor tan educado", "Lo que pasa es que es tan difícil encontrar hombres educados y caballerosos … que por eso lo tildan así", "La gente sí es maleducada", se lee en los diferentes comentarios.

