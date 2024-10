Joker 2 se estrenó en Hollywood: ¿cuándo llega a Colombia?

El 30 de septiembre finalmente fue el estreno de la cinta Joker 2: Folie A Deux en Hollywood. Sus protagonistas Joaquín Phoenix y Lady Gaga llegaron hasta el TCL Chinese Theatre en Hollywood, California, donde se llevó a cabo el lanzamiento del largometraje.

Así fue el estreno de Joker 2 en Hollywood

Lady Gaga causó impacto al llegar al estreno de la cinta en la que da vida a la célebre villana de DC Comics, Harley Quinn. La cantante cambió el tono de su cabello a un color rojo que, aunque ya había presentado en eventos anteriores, esta vez fue uno mucho más encendido.

El look lo completó con sus cejas decoloradas y un vestido negro de Celine by Hedi Slimane, con mangas anchas que acaparó los lentes de los fotógrafos. Así mismo, un ostentoso collar que hace parte de las piezas diseñadas por Jean Schlumberger para Tiffany & Co

Joaquín Phoenix fue uno de los que celebró el atuendo de su coestrella en la gala, acompañándola en la alfombra, donde quedó sorprendido con el tamaño de los tacones de la cantante, con los que logró alcanzar su estatura.

En el evento también estuvieron otros actores que hacen parte del largometraje como Catherine Keener y Harry Lawtey, también estuvo el director Todd Phillips.

Sinopsis del Joker 2

Joker: Folie A Deux es el particular título de la nueva película de este universo, cuya traducción literalmente es "locura de dos". Esto obedece a la llegada de Harley Quinn a la vida del Joker y, como los fanáticos lo saben, solo es una dosis extra de locura a todo lo que envuelve al personaje principal.

Aunque el final de la primera cinta anticipaba la llegada del villano a Arkham, el famoso psiquiátrico de los villanos en Ciudad Gótica, lo que desencadena su desarrollo como la némesis de Batman, Todd Phillips, director de la producción, ha dado indicios de que la historia en esta secuela podría tener otro enfoque.

Por su nombre, el primer indicio es que tal vez todavía no se vean las batallas entre el héroe y el villano, sino que más bien la historia narrará el trastorno psicóticos compartidos que conectan al Joker y a Harley Quinn a lo largo de su loca historia de amor.

Además, se ha establecido que la novedad de la cinta también está marcada por su propuesta para ser un musical. Según han señalado diferentes medios, el largometraje tendrá 15 reinterpretaciones de canciones "muy conocidas".

¿Cuándo se estrena Joker 2 en Colombia?

Está previsto que la secuela del Joker llegue a las salas de cine el 4 de octubre de 2024, exactamente cinco años después de la primera parte, la cual se estrenó en la misma fecha.