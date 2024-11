José Ordóñez recordó cuando le fue infiel a su esposa: "Nunca me descubrió, pero me perdonó"

El reconocido humorista José Ordóñez, famoso por su programa 'Ordóñese de la Risa', recientemente hizo una revelación durante su participación en The Suso's Show, programa de Caracol Televisión. En una conversación sincera y emotiva con Suso, el Paspi, Ordóñez recordó un episodio difícil de su vida personal y dio una sentida reflexión.

Todo empezó cuando Suso, anfitrión del programa, le hizo algunas preguntas a José Ordóñez de manera jocosa: "Si no le caes bien a la familia de tu pareja, ¿qué harías?". A lo que humorista invitado le respondió: "Amar a la familia de tu pareja, porque la familia de tu pareja es una oportunidad para demostrarle a ella cuánto la amas".

Otra de las preguntas que Suso le hizo Ordóñez fue cómo reaccionar si su pareja ronca y no lo deja dormir. El comediante respondió que "hay que terminar acostumbrándose, sí, no hay de otra. De hecho, hay parejas que ya terminan acostumbrándose. El día que él no ronque, ella le dice 'róncame, mi amor, arrúllame'. Ya se vuelve un arrullo".

José Ordóñez y su esposa dan consejería a otros matrimonios - Facebook: José Ordóñez

José Ordóñez admite que le fue infiel a su esposa

El comediante señaló que infidelidad que cometió contra su esposa fue hace aproximadamente 27 años. Esta confesión no solo sorprendió a la audiencia, sino que también ofreció una lección sobre el perdón y la redención en las relaciones de pareja.

El humorista habló del tema luego de que Suso planteara la siguiente pregunta: "Mi esposo me fue infiel y los descubrí en nuestra cama. ¿Qué hago?".

"Imagínese que una de las causales que sí permite Dios en el divorcio y en la separación es el adulterio", señaló José Ordóñez. Sin embargo, rápidamente señaló: "Yo escogería la opción que escogió mi esposa. Aunque nunca me descubrió en la cama con otra persona, supo de mis infidelidades y ella decidió perdonar, porque perdonar es una decisión".

"Eso sucedió hace 27 años y tuvimos la oportunidad de restaurar nuestro matrimonio. Entonces, a problemáticas como esas, nosotros estamos todo el tiempo dando consejería y ayudándoles", añadió.

"Si yo lo vuelvo a hacer, significa que lo que tenía era remordimiento": José Ordóñez

José Ordóñez enfatizó que su esposa realmente lo perdonó, porque prácticamente dejó en el olvido su falla. "No existe el perdón, sin el olvido, así como no existe el estar arrepentido y que lo vuelva a hacer. Si yo lo vuelvo a hacer, significa que yo lo que tenía era remordimiento. No estaba arrepentido".

No obstante, explicó que "lo otro que no existe es el verdadero arrepentimiento sin la restitución. Yo pasé por ahí (por la infidelidad), pero me la he pasado 27 años de la vida restituyéndole lo que algún día le quité a mi esposa".