Juan Pablo Jaramillo reaparece tras sufrir un brote psicótico: "No era algo para reírse"

A inicios del mes de mayo, el creador de contenido Juan Pablo Jaramillo se hizo tendencia en redes sociales y preocupó a sus más de seis millones de seguidores con un video. Tras algunas semanas, el famoso reapareció en su perfil explicando que tuvo un "brote psicótico".

El video que causó polémica lo publicó el mismo Juan Pablo Jaramillo en sus redes sociales al realizar un 'live' desde su Instagram, dentro de un centro médico, asegurando que temía por su vida y acusando a un sujeto de intimidarlo.

Ahora el influenciador hizo una nueva publicación en su cuenta, explicando lo sucedido. "Ya que los hice parte de esta narrativa, sin querer queriendo, sin estar en mis cinco sentidos y en contra de mi voluntad, quería venir a aclarar las cosas y a llamar la atención un poco sobre cómo se está abordando en Colombia y América Latina el tema de la salud mental".

Juan Pablo Jaramillo, de 30 años, inició aclarando que se encuentra bien y que actualmente está en un lugar seguro acompañado de su círculo de apoyo, principalmente integrado por personas de su familia. También agradeció a aquellos que, en medio de la controversia, se preocuparon por su estado de salud.

"Me sentí desnudo y avergonzado, me jugó muy mal lo que creí que era mi herramienta de defensa en un momento estresante", aseguró el influenciador y agregó que en muchas ocasiones tener un celular o una cámara a la mano puede evitar una injusticia. "El Juan Pablo de ese video creyó que era una buena idea, pero no le jugó bien y se expuso".

Jaramillo también aseguró que en ese momento le pareció la manera más lógica de enfrentar la supuesta negligencia del personal médico del lugar en el que se encontraban. El influenciador explicó que se encontraba en el hospital tras sufrir "un ataque de pánico, luego en un brote psicótico muy fuerte. Después de que me dieron de alta fue que grabé los videos que ustedes vieron".

Juan Pablo Jaramillo señaló que su familia quiso internarlo en una casa de reposo, pero que pasar 20 días en uno de estos lugares le hubiera costado hasta 30 millones de pesos colombianos, lo que fue imposible para ellos. Por este motivo decidieron llevarlo fuera de la ciudad y retirarle su celular por recomendación médica.

"No era algo para reírse, no tienes que estar drogado, no tienes que tener un trauma de infancia, es algo muy peligroso", dijo y concluyó revelando que ha estado en terapia intensiva con un psiquiatra en las últimas semanas.