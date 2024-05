¿Qué pasará con la relación de Luisa y Marlon luego de que fuera expulsado del Desafío?

La sorpresiva expulsión de Marlon, exintegrante del equipo Beta delDesafío XX, fue una fuerte sacudida para los participantes, especialmente para Luisa, desafiante que construyó un especial vínculo con el deportista que recientemente salió de la competencia.

A Marlon, su sueño de continuar en el Desafío se le escapó de las manos por no reportar una barra de proteína que tenía en su bolso.

De acuerdo a lo explicado por Sebastián Martino, son tres las reglas puntuales por las que un participante puede ser expulsado. La primera de ellas es la número 20, relacionada con esconder comida cuando el equipo pierde la prueba de hambre. Esta fue, justamente, la que infringió Marlon en el Desafío.

Tras su salida del programa, Marlon conversó con el equipo de Día a Día sobre su paso por la competencia, señalando que ha sentido el apoyo de muchas personas. En estos días, a muchos de los fanáticos les ha llamado la atención que el participante no se despidió de su pareja dentro de la programa.

“Yo le dije a Andrea: '¿Me puedo despedir?'. Porque vi a Lu que estaba destrozada. Me dijeron: ‘No, debes de abandonar’... Me dolió que no me pudieran dejar despedir”, comentó Marlon en entrevista con el magazín matutino de Caracol Televisión.

El manizaleño aseveró que cree que el reencuentro con Luisa se demorará un poco, pues reconoce en ella, Darlin y Karen unas participantes de nivel superior. "Se hablaron cosas muy bonitas, se creó algo muy genuino. Hay que esperar que ella salga, pero intenciones (de continuar la relación) hay muchas", explicó Marlon.

Por medio de las redes sociales de Luisa se posteó un video con un emotivo mensaje en el cual dejaron ver los sentimientos entre los deportistas. "Para Luisa, la salida de Marlon fue un golpe muy duro. Juntos dejaron en el Desafío un bonito amor que quedará para siempre en el corazón de todos los colombianos", se expresó en la publicación.

