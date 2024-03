"Juanes es una leyenda total": Anthony Vásquez, el joven que cumplió el sueño de tocar con su ídolo

Anthony Vásquez es un joven estadounidense que desde hace muchos años es fiel seguidor de Juanes. En un concierto en Carolina del Norte, Estados Unidos, se subió al escenario a cantar y a tocar con la estrella colombiana.



Anthony Vásquez vive en Charlotte, Carolina del Norte. Tiene 18 años. Un joven al que la vida le cumplió un gran sueño musical.

“Uno de mis sueños es tocar con mis ídolos y a Juanes lo sigo desde los 9 años. He escuchado su música y cuando vi que iba a venir se me ocurrió hacer un cartel que dice ‘Mi sueño es tocar contigo’”, indicó el joven.

Anthony estaba entre el público y cómo pudo llegó ante los ojos de Juanes, que no dudo en pedirle que subiera al escenario.

“Cuando me vio, dije '¡wow!, no lo puedo creer'. Me preguntó qué quería tocar y le dije ‘Para tu amor’. También quiso saber qué tan bueno era con la guitarra y yo le dije ‘un 10, papá, un 10'”, agregó.

Así que Anthony pasó de tocar las canciones de Juanes con su banda, conformada por su padre y su hermano, en restaurantes y bares de Charlotte, a tocar junto al ganador de cuatro Grammys anglo y el colombiano con más galardones de este tipo.

Sobre la experiencia, Anthony señaló: “No lo puedo explicar. Tantas emociones que se me vinieron a la mente, es que Juanes es una leyenda total".



Para este joven músico, el artista paisa ha tenido una influencia importante. “Me encanta la música de él, no solo como músico, sino como persona es bien genuino”, destacó.

Anthony se convierte en el primer fanático en tocar con Juanes durante un concierto. Ahora crece la ilusión y, asimismo, su sueño. “Sería un sueño girar con él. Juanes me dio la mano, me pudo firmar el cartel, después del show se vino a acercar también a todas las personas que lo estaban esperando”, precisó.

Si puedes pensarlo, puedes lograrlo y Anthony va por muy buen camino.

Una historia que habla de la sencillez de Juanes y de su gran influencia en jóvenes de los Estados Unidos.