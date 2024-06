Karol G estrenó Si antes te hubiera conocido, su nueva canción: ¿dedicatoria para Feid?

Este jueves, 20 de junio de 2024, Karol G estrenó la canción Si antes te hubiera conocido, un tema de amor que se especula está dedicado para su novio, el también cantante Feid.

En el video musical, la antioqueña interpreta a una mesera que es animada por su jefa a subir a una tarima para hacer karaoke. Es entonces cuando esta comienza a cantar.

Mientras canta, Karol G se desplaza por el establecimiento e interactúa con los presentes, entre ellos adultos mayores y niños.

El estreno de la Bichota no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos especularon que está dedicado a su novio Feid.

“Está tan enamorada”, “Su carita de amor en el video”, “Ya no demoran en casarse”, “Feid la tiene en la Luna”, “Necesitamos boda”, señalaron algunos.

Vea el video musical de la canción aquí

¿A quién le canta Karol G?

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.

Seguramente, estarías bailando esta conmigo.

No como amigos, sino como otra cosa.

Usted cerca me pone peligrosa.

Por un besito hago cualquier cosa.

La novia suya me pone celosa y

aunque es hermosa, no te va a tratar como yo,

no te va a besar como yo.

No está tan rica, así como yo.

Ella es tímida y yo no.

Con estas ganas que tengo yo,

me atrevo a comerme a los dos.

Hoy estás jangueando con ella,

pero después tal vez no.

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.

Seguramente, estarías bailando esta conmigo.

No como amigos.

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.

Seguramente, estarías bailando esta conmigo.

No como amigos.

Y yo te veo y no sé cómo actuar.

Bebé pa’ conquistarte que me pasen el manual.

Espero lo que sea, yo no me voy a quitar.

Tengo fe que esos ojitos un día me van a mirar.

Yo me caso contigo.

Mi nombre suena bien con tu apellido.

Estoy esperando el primer descuido,

pa’ presentarte como mi marido.

Yo me caso contigo.

Mi nombre suena bien con tu apellido.

Estoy esperando el primer descuido,

pa’ presentarte como mi marido.

No has entendido que no te va a tratar como yo,

no te va a besar como yo.

No está tan rica, así como yo.

Ella es tímida y yo no.

Con estas ganas que tengo yo,

me atrevo a comerme a los dos.

Hoy estás jangueando con ella,

pero después tal vez no.

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.

Seguramente, estarías bailando esta conmigo.

No como amigos.

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.