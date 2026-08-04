Mariana Gómez, actriz de la Reina del Flow, confirmó el nacimiento de su hija con emotiva foto

La actriz Mariana Gómez, reconocida por sus papeles en Loquito por Ti, La Reina del Flow, La Influencer y más, dio a conocer este martes una de las noticias más importantes de su vida personal: el nacimiento de su primera hija. La actriz y cantante utilizó sus redes sociales para compartir la novedad con sus seguidores. "Los rumores son ciertos", escribió en la emotiva foto.

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La llegada de la bebé ocurre varios meses después de que Mariana Gómez sorprendiera al público con el anuncio de su embarazo. La actriz decidió revelar la noticia el pasado 19 de marzo de 2026 durante una función del musical Las Bartenders, que se presentaba en Bogotá. En medio del espectáculo, la artista hizo una pausa para compartir con los asistentes que estaba esperando a su primer hijo. El momento fue recibido con aplausos por parte del público y posteriormente fue publicado en sus redes sociales, donde también generó una gran cantidad de reacciones.

Desde entonces, Gómez compartió algunos momentos relacionados con su embarazo, aunque optó por mantener la mayor parte de ese proceso en el ámbito privado. Durante los meses de gestación sí confirmó que esperaba una niña, información que compartió con sus seguidores después del anuncio inicial del embarazo.



La emotiva foto de Mariana Gómez junto a su primera hija

La confirmación llegó mediante una publicación en la que aparece sosteniendo a la recién nacida durante un momento de contacto piel con piel. La fotografía, en blanco y negro, estuvo acompañada por un corto mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.



"Los rumores son ciertos... se estrena el corazón...", escribió la artista, una frase con la que confirmó oficialmente que ya se convirtió en madre.



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