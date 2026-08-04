Así reaccionó el elenco de Sábados Felices a la muerte de Alfonso Lizarazo, creador del programa

El fallecimiento de Alfonso Lizarazo, a los 85 años, enlutó este martes al mundo de la televisión colombiana. Su nombre quedó ligado para siempre a Sábados Felices, programa que creó y llevó a la pantalla en 1972, convirtiéndolo en uno de los formatos de humor más longevos del país y en un referente para varias generaciones de televidentes. A través de redes sociales, varios integrantes y exintegrantes de Sábados Felices expresaron su pesar por la muerte del presentador y recordaron diferentes momentos compartidos con quien durante más de dos décadas estuvo al frente del programa.



El adiós de humoristas a creador de Sábados Felices

Uno de los primeros en pronunciarse fue Piroberta, personaje interpretado por el humorista Julián Madrid, quien publicó un breve mensaje para despedir al creador del programa: "Paz en la tumba del creador", indicó. Otro de los homenajes llegó por parte de Fosforito, interpretado por John Jairo Londoño, uno de los humoristas más recordados del programa, quien destacó el respaldo que recibió de Lizarazo cuando dio sus primeros pasos en el elenco de Sábados Felices.

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"Agradezco profundamente haber sido recibido por un grande de la presentación en mis inicios en Sábados Felices. Tu calidez nunca se olvidará. Dios lo tenga en su santa gloria", escribió. La actriz Patricia Silva también reaccionó a la noticia con un mensaje en el que expresó que es "triste despedirse de personas tan maravillosas. Alfonso Lizarazo".

Don Jediondo también recordó la influencia que tuvo el creador de Sábados Felices en la carrera de numerosos humoristas. "Su partida es una gran pérdida para el humor colombiano. Mi abrazo de solidaridad para su familia y para todos los compañeros del programa que por muchos años disfrutamos de sus enseñanzas, su carisma y su don de gentes. Descansa en paz, don Alfonso".



César Corredor, conocido por su personaje de Barbarita, afirmó que este era "un día muy triste para el Humor, se ha ido mi mentor, mi jefe, mi amigo, mi segundo padre. DON ALFONSO LIZARAZO, que dolor tan grande y que vacío deja mi amigo, un excelente presentador, Director y gran ser humano, amante del futbol y de la musica, creador de nuestro SÁBADOS FELICES, GRACIAS JEFE, GRACIAS POR QUE USTED FUE QUIEN CREYÓ EN MI Y ME BRINDO LA OPORTUNIDAD HACE 36 AÑOS YA, QEPD Siempre será recordado como el mejor. Todo un Guiness Récord".



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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