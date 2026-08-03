VIDEO | El incómodo momento que vivió Karol G durante su gira: fan la sujetó del brazo

La gira mundial de Karol G tuvo un nuevo episodio que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Durante el concierto que ofreció el pasado 29 de julio en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá, un asistente consiguió burlar las medidas de seguridad y llegó hasta el escenario mientras la artista interpretaba una de las canciones de su espectáculo. El hecho ocurrió cuando la cantante realizaba la presentación del tema 'Viajando por el mundo', una de las canciones incluidas en el repertorio de su nueva gira internacional.

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En ese momento, el fanático se acercó a la artista y, en un primer instante, ella respondió con un gesto cordial al extenderle la mano. Sin embargo, la situación cambió en cuestión de segundos cuando el hombre sujetó con fuerza a la cantante e intentó tomar el micrófono con el que estaba interpretando la canción. Ante la inesperada escena, integrantes del equipo de seguridad reaccionaron rápidamente para separar al asistente y retirarlo del escenario antes de que el incidente pasara a mayores. La intervención permitió que Karol G continuara con el concierto sin necesidad de suspender la presentación.



Video del momento se hizo viral en redes sociales

Varios asistentes al concierto grabaron el momento con sus teléfonos celulares. Las imágenes comenzaron a compartirse pocas horas después en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios comentaron la reacción de la cantante y el trabajo realizado por el personal de seguridad. En los videos se aprecia cómo el hombre logra acercarse a la artista durante la interpretación de la canción. También se observa el instante en que los encargados de la seguridad intervienen para controlar la situación y retirar al fan del escenario.

🚨 TENSIÓN EN TORONTO. Un fan burló la seguridad y subió al escenario para jalonear a Karol G e intentarle quitar el micrófono en pleno show. La colombiana siguió cantando hasta que la seguridad intervino. 🇨🇴🇨🇦🎤 #KarolG #Noticias pic.twitter.com/lUcN6htknd — En Perspectiva (@enperspectiv4) August 3, 2026

El concierto de Toronto hace parte de los primeros espectáculos de 'Tropitour: Viajando por el Mundo', la nueva gira con la que Karol G recorrerá diferentes países durante aproximadamente un año. El tour comenzó oficialmente el 24 de julio en Chicago y contempla cerca de 60 presentaciones en ciudades de Norteamérica, Europa y América Latina. Con este recorrido, la artista busca promocionar su más reciente producción discográfica, 'Tropicoqueta', además de interpretar algunos de los mayores éxitos de su carrera.



Karol G anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

En medio del concierto en el Rogers Stadium de Toronto, en Canadá, la cantante colombiana se tomó un momento en el que pausó la música y decidió hablar con sinceridad a los asistentes. "Yo tengo un anuncio para darles, Toronto, y es que en ese anuncio les voy a hacer un regalo también", expresó Karol G emocionando al público mientras el escenario se teñía de celeste.

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"Llevo un par de meses trabajando en un proyecto, llevo un par de meses encerrada haciendo música nueva, llevo un par de meses en el que ustedes han visto un poco de este color que está en este momento en el escenario, llevo un par de meses preparando un segmento que entra a ser parte de este tour y quiero anunciarles que este próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco", dijo la colombiana y en las pantallas se proyectó la imagen de la portada del mismo.

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"Es un disco que no veo la hora de cantar con ustedes, se llama: 'No me arrepiento de sentir tanto'", indicó la paisa mientras el público celebraba el anuncio. Poco después, la foto del disco también la publico en sus redes sociales, confirmando el anuncio a sus más de 70 millones de seguidores.

La portada del nuevo disco de la paisa confirma lo que ella misma había anticipado en entrevistas previas al inicio del tour, que estaba trabajando en música que se alejaba del 'Mañana será bonito' y de la era 'Tropicoqueta'. Si bien Karol G exploró en sus dos discos anteriores el empoderamiento femenino y la fiesta latina, todo parece indicar que 'No me arrepiento de sentir tanto' será un viaje más interno a los sentimientos de Carolina Giraldo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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