Murió Alfonso Lizarazo, creador y primer presentador del programa Sábados Felices

Murió Alfonso Lizarazo a los 85 años. Ícono de la televisión colombiana, fue el creador y primer presentador del programa Sábados Felices, además de hacer realidad el Festival Internacional del Humor, que convocó a comediantes de diversas partes del mundo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La historia de Sábados Felices empezó de la mano de Lizarazo con un programa inicial que se llamó Campeones de la Risa, que se transformó en 1972 y llegó así a la pantalla chica de los colombianos el formato que se ha transmitido sin interrupción cada sábado a las 8:00 p.m. y que, incluso, tiene un Guinness Record por ser el programa que más ha durado en la televisión mundial.



La historia en la televisión de Alfonso Lizarazo

Con su carisma y cercanía, acompañó durante más de 25 años a los televidentes y descubrió a decenas de artistas que hoy hacen parte de la historia del entretenimiento nacional, como Hugo Patiño, el Príncipe de Marulanda, que aún hace parte del elenco, Nelson Polanía, conocido como Polilla, o Fosforito, uno de los primeros en reaccionar a la partida de este grande de la televisión colombiana: “Agradezco profundamente haber sido recibido por un grande de la presentación en mis inicios en Sábados Felices. Tu calidez nunca se olvidará. Dios lo tenga en su santa gloria”.

Pero su legado fue mucho más allá de la pantalla. Con la campaña ‘Lleva una escuelita en tu corazón’, con la que el elenco del programa jugaba partidos de fútbol en las poblaciones de Colombia, contribuyó a la construcción de cerca de 287 escuelas en distintas regiones del país, demostrando que la solidaridad también puede ser protagonista.



En el Festival Internacional del Humor, los colombianos pudieron conocer a artistas de talla mundial como el chileno Lucho Navarro, el mexicano Teo González, los imitadores Julio Sabala y Moreno Michael, Juan Verdaguer, el ventrílocuo venezolano Carlos Donoso, el argentino Miky McPhantom y el grupo Midachi Trío Show, y el mago español Juan Tamariz.



Se aventuró en la política y fue senador entre el periodo 1998-2002. La última aparición de Alfonso Lizarazo en Sábados Felices fue en 2023, cuando el programa de Caracol Televisión celebró 50 años y le rindieron un sentido homenaje a su creador, que se alejó de la vida pública y se radicó en Barranquilla.



Reacciones de humoristas de Sábados Felices

Don Jediondo lamentó el fallecimiento de Alfonso Lizarazo: “Su partida es una gran pérdida para el humor colombiano. Mi abrazo de solidaridad para su familia y para todos los compañeros del programa que por muchos años disfrutamos de sus enseñanzas, su carisma y su don de gentes. Descansa en paz don Alfonso”.

Publicidad

Patricia Silva le deseó un buen viaje a su “querido jefe” y agregó lo “triste que es despedirse de personas tan maravillosas”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL