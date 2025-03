La actriz Natalia Durán está vendiendo su lujoso apartamento: ¿cuánto cuesta?

A través de redes sociales se conoció que la actriz colombiana Natalia Durán está vendiendo su lujoso apartamento en Bogotá. La famosa realizó un tour por el lugar para dar a conocer a los interesados las comodidades, espacios y valor del inmueble.

En redes sociales como TikTok se ha hecho popular el contenido de 'El man del arriendo', un influenciador que realiza tours por diferentes casas y apartamentos de la ciudad, para conocer el valor que pagan las personas por el alquiler. En esta ocasión le tocó a la actriz.

¿Cómo es el apartamento de Natalia Durán?

El apartamento de Natalia Durán está ubicado en una exclusiva zona de Bogotá y tiene 230 m². "Lo estoy vendiendo, por si lo quieren comprar", señaló la actriz al empezar el recorrido por su casa, la cual tiene entrada directa desde el ascensor del edificio.

El inmueble destaca por su gran espacio en todas las diferentes habitaciones, en la sala y cocina, así como su decoración budista, un estilo de vida que caracteriza a la famosa. Ella reveló que "me pasa muchas veces que mis amigos me llaman, 'oye, me siento mal, quiero ir a tu apartamento', no sé qué energía hay acá, pero después dicen que todo se resolvió".

Natalia Durán mostró en el video la sala y recibidor, espacios bastante amplios para recibir visitas y que también cuenta con una chimenea; luego el comedor que está en una zona diferente y también con mucho espacio. La cocina, bastante amplia, es "integral de ensueño con un lavaplatos gigante", según se lee en la descripción del video.

Mostraron dos habitaciones, la principal que es de la actriz y la de su hija, pero en realidad cuenta con cuatro dormitorios. El cuarto principal tiene un ventanal esquinero que permite tener una vista privilegiada de Bogotá , baño privado y walking closet.

También detallaron que el apartamento tiene habitación de servicio con baño privado, parqueadero propio y depósito para guardar cosas que no quiere tener en el apartamento. "Estoy feliz de que estén aquí y que sea través de ustedes (El man de los arriendos) que se conozca este espacio", detalló la actriz añadiendo que el creador de contenido será su aliado en el proceso de venta.

¿Qué precio tiene el apartamento de Natalia Durán?

En la publicación indicaron que el lujoso apartamento de la actriz se está vendiendo por un valor de 1.400 millones de pesos que pueden ser negociables.

