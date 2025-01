La exmodelo Ingrid Karina cuenta cómo fue su vida en las calles de Medellín: "Me ha costado salir"

El caso de Ingrid Karina Sánchez, quien dice haber pertenecido a la agencia Stock Models, se ha vuelto viral nuevamente en redes sociales por haber compartido con sus seguidores un desgarrador relato sobre su caída en las drogas, su vida en las calles de Medellín y su posterior recuperación.

La exmodelo Ingrid Karina ha atravesado varios altibajos en su proceso de recuperación, incluyendo una denuncia contra la fundación que dio a conocer su historia y que, según ella, la ingresó en contra de su voluntad a un centro de rehabilitación. Tras su ingreso al centro "Frank sin límites", Ingrid comenzó a recibir apoyo tanto psicológico como físico para tratar su adicción.

Sin embargo, semanas después, decidió abandonar el lugar por su propia voluntad, explicando en un video publicado por su hijo, Juan Antonio Bonett, que las condiciones del centro eran inhumanas. Según su testimonio, el centro no le proporcionaba el apoyo necesario para superar su dependencia, lo que la llevó a denunciar el trato abusivo que, según ella, recibía allí. Desde entonces, ha estado activa en TikTok dando a conocer más de ella misma.

La historia dolorosa de Ingrid Karina

Desde su infancia, Ingrid Karina sufrió maltratos por parte de su madre, especialmente después de la muerte de su padre. En varias publicaciones de TikTok ha compartido las dificultades de su niñez, asegurando que su madre nunca la quiso y la sometió a abusos físicos siendo pequeña. Estos abusos, según la exmodelo Ingrid, fueron los factores que la llevaron a tomar decisiones equivocadas cuando ya era adulta y vivía una vida aparentemente estable en el mundo de la moda.

A medida que Ingrid Karina ganaba fama como modelo, también comenzó a adentrarse en el mundo de las drogas. La adicción fue una constante que arruinó su carrera y su vida personal, hasta que finalmente cayó en las calles, principalmente en el Bronx de Medellín, un lugar conocido por su vinculo con el consumo de drogas.

Ingrid Karina explicó cómo logró mantenerse a flote durante esos años de sufrimiento, pues ella se encargaba de hacer "domicilios" para los habitantes del Bronx. Ofrecía realizar compras a cambio de dinero, pero en lugar de cumplir con el encargo, tomaba el dinero y nunca regresaba. Con ese dinero, podía costear su hospedaje, alimentarse y, lamentablemente, seguir alimentando su adicción.

En su relato, la exmodelo Ingrid mencionó que el "bazuco", una droga extremadamente adictiva, fue su principal consumo durante ese tiempo. La mujer explicó cómo el vicio dominó su vida, llevándola a tomar decisiones erráticas que la llevaron cada vez más lejos de la vida que alguna vez conoció como modelo.

"Yo tenía varias formas para ganarme la vida, una de ellas era vender pipas y otra era hacer domicilios para no volver. En la madrugada van personas al Bronx pero les da miedo entrar, ahí es cuando le piden a un consumidor que les haga el favor. Me entregaban el dinero y yo no volvía, con eso pagaba la noche, mi comida y el vicio", dijo Ingrid Karina en TikTok.

Ingrid Karina decidió continuar con su proceso de rehabilitación - Foto: Día a Día

La modelo Ingrid Karina está recuperándose



Ingrid Karina compartió cómo se sentía en el proceso de recuperación, y cómo ha ido dejando atrás los recuerdos oscuros de su vida en la calle. En ese otro video, también reveló que uno de los eventos más trágicos que marcó su vida fue la muerte de su hija de 7 años.

Aunque reconoce que este será un camino largo y difícil, se ha mostrado esperanzada y agradecida por el apoyo de su familia, amigos y seguidores. En particular, ha resaltado el papel de su hijo, quien la ha apoyado emocionalmente.

"Empecé a consumir cuando se murió mi padre, tuve malos tratos por parte de mi mamá, como quemarme las manos. Me duele haber permitido apagar eso con el bazuco. El bazuco es oscuridad. Me ha costado un montón salir", concluyó.